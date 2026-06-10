Trí thức Việt Nam tại Bỉ, Luxembourg sẵn sàng đồng hành đưa Huế phát triển

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Vương quốc Bỉ, ngày 9/6, đoàn công tác Thành phố Huế do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Khắc Toàn dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ và Hội Trí thức Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg (ViLaB) tại thủ đô Brussels.



Chuyến thăm và làm việc diễn ra nhân dịp đoàn tham dự Kỳ họp lần thứ 107 Ban Chấp hành Hiệp hội quốc tế các thị trưởng nói tiếng Pháp, đồng thời nhằm tăng cường kết nối với cộng đồng trí thức người Việt tại châu Âu.

Buổi làm việc là dịp để lãnh đạo Thành phố Huế trao đổi với cộng đồng trí thức người Việt tại Bỉ và Luxembourg về những định hướng phát triển của địa phương, đồng thời tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.



Thông tin tại buổi làm việc, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ kiêm nhiệm Đại công quốc Luxembourg, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU), ông Nguyễn Văn Thảo, cho biết cộng đồng người Việt tại Bỉ đang ngày càng ổn định, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại và có nhiều đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với Bỉ cũng như Luxembourg.

Đặc biệt, lực lượng trí thức trẻ người Việt đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu và trung tâm khoa học hàng đầu châu Âu ngày càng khẳng định được năng lực chuyên môn, đồng thời luôn mong muốn đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.



Về phía Thành phố Huế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Khắc Toàn chia sẻ rằng trong giai đoạn phát triển mới, Huế đang tích cực tìm kiếm các nguồn lực và đối tác quốc tế nhằm khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Thành phố đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực như bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa số, phát triển bền vững, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số.



Trao đổi với đoàn công tác, Tiến sỹ Phùng Quốc Trí - Chủ tịch ViLaB và là nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Bỉ (SKC CEN) - cho biết ViLaB hiện quy tụ nhiều chuyên gia và nhà nghiên cứu đang hoạt động trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ mũi nhọn.

Với mạng lưới kết nối rộng khắp tại các trường đại học và viện nghiên cứu châu Âu, Hội sẵn sàng làm cầu nối để đưa các nguồn lực tri thức đến gần hơn với nhu cầu phát triển của địa phương.

Theo Tiến sỹ Phùng Quốc Trí, giữa ViLaB và Thành phố Huế có nhiều lĩnh vực tiềm năng để triển khai hợp tác. Trong đó, bảo tồn di sản văn hóa số được xem là một trong những hướng đi phù hợp với đặc trưng của Huế - địa phương sở hữu hệ thống di sản văn hóa phong phú và giàu giá trị lịch sử.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực như công nghệ sinh học, phát triển đô thị bền vững, y học hạt nhân, y tế chất lượng cao gắn với du lịch cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Brussels, Tiến sỹ Phùng Quốc Trí cho rằng một trong những nội dung có thể triển khai ngay là tư vấn chính sách trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần hỗ trợ Huế xây dựng các định hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn và thế mạnh của địa phương.

Tiến sỹ Phùng Quốc Trí cũng đánh giá nông nghiệp thông minh là lĩnh vực có nhiều triển vọng hợp tác trong ngắn hạn. Hiện ViLaB có đội ngũ các nhà khoa học giàu kinh nghiệm trong nghiên cứu, chọn tạo các giống cây trồng thích ứng với điều kiện khí hậu khắc nghiệt và biến đổi khí hậu.

Đây là những kinh nghiệm có thể được chia sẻ nhằm hỗ trợ Huế phát triển nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững hơn trong tương lai.



Đánh giá về triển vọng hợp tác giữa hai bên, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo nhận định Thành phố Huế và cộng đồng trí thức người Việt tại Bỉ, Luxembourg có nhiều điểm tương đồng về nhu cầu phát triển cũng như khả năng kết nối nguồn lực.

Đây là nền tảng thuận lợi để các bên cùng nghiên cứu, xây dựng và triển khai những chương trình hợp tác cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế và phát triển bền vững.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ sẽ tiếp tục đồng hành, phát huy vai trò cầu nối giữa địa phương trong nước với cộng đồng trí thức người Việt ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi để các ý tưởng hợp tác sớm được hiện thực hóa.

Qua đó, nguồn lực tri thức của kiều bào sẽ tiếp tục được phát huy, đóng góp tích cực cho quá trình phát triển của Thành phố Huế nói riêng và đất nước nói chung trong giai đoạn mới./.

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