Đồng yen xuống mức thấp nhất 23 tháng, áp lực can thiệp tỷ giá gia tăng

Đồng yen của Nhật Bản phiên sáng 18/6 đã trượt xuống mức thấp nhất trong vòng 23 tháng, chính thức xuyên thủng ngưỡng nhạy cảm có thể kích hoạt các động thái can thiệp thị trường từ chính phủ.

Cụ thể, đồng tiền này đã giảm giá xuống mức 160,80 yen đổi 1 USD, vượt qua đáy cũ 160,72 yen/USD thiết lập hồi tháng 4 và đánh dấu mức tỷ giá thấp nhất kể từ tháng 7/2024.

Trái ngược với đà giảm của nội tệ, thị trường chứng khoán Nhật Bản lại thăng hoa. Chỉ số Nikkei 225 đã thiết lập kỷ lục mới trong sáng 18/6, lần đầu tiên vượt mốc 71.000 điểm và chạm đỉnh 71.398,58 điểm, được thúc đẩy bởi lực mua mạnh đối với cổ phiếu ngành bán dẫn.

Đợt lao dốc của đồng yen xuất phát từ đà đi lên của đồng USD sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất nhưng phát đi các tín hiệu "diều hâu," khiến giới đầu tư gia tăng đặt cược vào khả năng cơ quan này có thể tăng lãi suất trong năm nay.

Dựa trên những phát biểu trước đây của giới chức Nhật Bản và lịch sử can thiệp, thị trường hiện coi mốc 160 yen/USD là "lằn ranh đỏ" để chính phủ hành động.

Phản ứng trước diễn biến này, Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara khẳng định Nhật Bản sẵn sàng thực hiện các biện pháp thích hợp vào bất kỳ thời điểm nào nếu cần thiết. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng thị trường vẫn nên cảnh giác cao độ.

Đáng chú ý, sự suy yếu của đồng yen diễn ra ngay cả khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) vừa nâng lãi suất lên 1% - mức cao nhất kể từ năm 1995. Giới đầu tư lo ngại rằng tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ của BoJ vẫn chưa đủ nhanh để kiểm soát lạm phát và giải tỏa áp lực tỷ giá. Theo khảo sát của hãng tin Bloomberg, phần lớn các chuyên gia đều dự báo BoJ sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất trước cuối năm nay.

Áp lực tỷ giá hiện tại cũng phơi bày những thách thức đối với nỗ lực phòng thủ của Nhật Bản. Lần trượt giá này xảy ra bất chấp việc Tokyo vừa chi số tiền kỷ lục 11.700 tỷ yen (hơn 93 tỷ USD) để can thiệp thị trường trong giai đoạn từ 28/4 đến 27/5, chủ yếu thông qua việc bán ra các tài sản nước ngoài, bao gồm trái phiếu kho bạc Mỹ.

Trái ngược với lo ngại về khả năng can thiệp, các chiến lược gia thuộc Tập đoàn Tài chính Fukuoka cho rằng động thái đó lúc này là không có cơ sở. Theo họ, sự suy yếu của đồng yen chủ yếu do sức mạnh chung của đồng USD, trong khi đồng yen thực tế vẫn đang duy trì giá trị khá tốt so với các đồng tiền khác./.

Đồng yen chạm mốc tâm lý 160 yen đổi 1 USD, Nhật Bản sẵn sàng can thiệp Đồng yen bị đẩy xuống ngưỡng tâm lý quan trọng này kể từ cuối tháng 4, thời điểm các cơ quan quản lý Nhật Bản bắt đầu can thiệp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng nội tệ.

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