E100 - Cột mốc quan trọng trong chiến lược nhiên liệu sinh học của Ấn Độ

Ấn Độ vừa đạt thêm một cột mốc quan trọng trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học khi Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Đường bộ Nitin Gadkari mới đây đã phê duyệt các quy định cho phép sử dụng nhiên liệu E100 trong phương tiện giao thông đường bộ.



Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, quyết định này không chỉ tạo cơ sở pháp lý cho các dòng xe sử dụng nhiên liệu ethanol hàm lượng cao mà còn đánh dấu bước chuyển tiếp từ chương trình pha trộn E20 hiện nay sang một hệ sinh thái nhiên liệu sinh học tham vọng hơn.

E100 là loại nhiên liệu có hàm lượng ethanol rất cao, thường đạt khoảng 93-95%, phần còn lại là xăng và các chất phụ gia nhằm cải thiện khả năng khởi động, độ ổn định và an toàn khi sử dụng.



Trước đây, Ấn Độ chủ yếu tập trung vào chương trình E20, tức xăng pha 20% ethanol. Việc ban hành quy định mới tạo hành lang pháp lý cho các phương tiện sử dụng E85, E100 và các hỗn hợp ethanol có tỷ lệ cao hơn.



Theo Bộ trưởng Gadkari, quy định mới sẽ giúp các nhà sản xuất ôtô có cơ sở rõ ràng hơn về tiêu chuẩn kỹ thuật, thử nghiệm, chứng nhận khí thải và phê duyệt kiểu loại đối với các dòng xe sử dụng nhiên liệu ethanol.



Một trong những tác động đáng chú ý nhất của quy định E100 là mở ra thị trường mới cho các dòng xe nhiên liệu linh hoạt – loại xe có khả năng tự động điều chỉnh để sử dụng các hỗn hợp nhiên liệu khác nhau, từ E20 đến E85 hoặc E100.

Nhiều hãng xe lớn như Toyota, Suzuki, Hyundai, MG Motor cùng các doanh nghiệp trong nước đã bắt đầu phát triển công nghệ tương thích với nhiên liệu ethanol hàm lượng cao.

Một số mẫu xe thử nghiệm sử dụng nhiên liệu linh hoạt đã được giới thiệu tại thị trường Ấn Độ trong thời gian qua.



Tuy nhiên, giới chuyên gia lưu ý rằng xe tương thích E20 hiện nay không thể tự động chuyển sang sử dụng E100. Các phương tiện chạy E100 cần hệ thống nhiên liệu chuyên biệt với vật liệu chống ăn mòn, cảm biến nồng độ ethanol, hệ thống phun nhiên liệu và phần mềm điều khiển động cơ được thiết kế riêng.



Đằng sau quyết định thúc đẩy E100 là mục tiêu tăng cường an ninh năng lượng của Ấn Độ. Là một trong những nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, Ấn Độ kỳ vọng việc mở rộng sử dụng ethanol sản xuất trong nước sẽ giúp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.

Theo Chính phủ Ấn Độ, chương trình pha trộn ethanol giai đoạn 2014-2025 đã giúp nước này tiết kiệm hơn 1.440 tỷ rupee (khoảng 17 tỷ USD) ngoại tệ và thay thế khoảng 245 triệu tấn dầu thô.



Bên cạnh đó, ethanol còn được xem là công cụ thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn. Nhu cầu ethanol gia tăng có thể tạo thêm đầu ra cho các sản phẩm như mía đường, ngô và ngũ cốc, qua đó nâng cao thu nhập cho nông dân và các ngành công nghiệp chế biến liên quan.



Về môi trường, ethanol được đánh giá có tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính so với xăng truyền thống. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hiệu quả thực tế phụ thuộc vào toàn bộ chuỗi sản xuất, từ nguồn nguyên liệu, sử dụng nước và năng lượng cho đến khâu vận chuyển và chế biến.



Dù vậy, việc triển khai E100 trên diện rộng vẫn đối mặt nhiều thách thức, từ phát triển hạ tầng phân phối, bảo đảm nguồn cung nhiên liệu đến khả năng cạnh tranh về chi phí.

Ngoài ra, do mật độ năng lượng thấp hơn xăng, xe sử dụng E100 có thể tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn, khiến mức độ chấp nhận của người tiêu dùng phụ thuộc lớn vào giá bán và sự thuận tiện trong tiếp cận nhiên liệu.



Giới phân tích nhận định việc thông qua quy định E100 là bước đột phá trong chiến lược đa dạng hóa nguồn năng lượng của Ấn Độ, song thành công của chương trình sẽ phụ thuộc vào khả năng phát triển đồng bộ giữa sản xuất ethanol, hạ tầng phân phối, chính sách hỗ trợ và ngành công nghiệp ôtô./.

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