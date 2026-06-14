Những món nợ tài chính cần loại bỏ ở tuổi trung niên

Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy người châu Á đang định nghĩa lại ý nghĩa của việc sống khỏe khi về già, trong đó sống lâu hơn không còn là mục tiêu cuối cùng.

Theo Khảo sát Chăm sóc châu Á mới nhất của Manulife, hơn 9.000 cá nhân tại 9 thị trường ở châu Á, trong đó có Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam, định nghĩa tuổi thọ thông qua 3 khía cạnh liên kết với nhau: sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và an ninh tài chính.

Trong số này, khoảng 70% tin rằng sức khỏe tài chính là yếu tố then chốt giúp sống lâu hơn và tốt hơn. Kết quả khảo sát cũng cho thấy kế hoạch tài chính đang phát triển vượt ra ngoài việc tích lũy khi khách hàng tập trung nhiều hơn vào việc bảo toàn sự độc lập và duy trì mức sống trong suốt thời gian nghỉ hưu, tạo danh mục đầu tư hướng đến việc có thêm thu nhập và các giải pháp bảo hiểm, dịch vụ lập kế hoạch tài chính toàn diện.

Đáng chú ý, khoảng 62% những người tham gia khảo sát cho rằng chất lượng cuộc sống và sự độc lập quan trọng hơn việc kéo dài tuổi thọ.

Mặc dù vậy, báo cáo cũng chỉ ra vẫn còn khoảng cách khá xa giữa nhận thức và hành động, khi chỉ có khoảng một nửa số người được hỏi thực hiện các biện pháp cụ thể để bảo vệ chất lượng cuộc sống khi về già.

Trong bối cảnh châu Á hiện đã bước vào giai đoạn có tốc độ già hóa dân số nhanh, giới chuyên gia nhận định lĩnh vực tài chính ở châu Á có khả năng sẽ chứng kiến nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp hưu trí, tài trợ chăm sóc sức khỏe, lập kế hoạch chuyển giao tài sản và các sản phẩm tạo nguồn thu nhập bền vững.

Phóng viên TTXVN tại châu Á dẫn khuyến cáo của các chuyên gia tài chính tại Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết, trong bối cảnh khu vực Đông Bắc Á đối mặt với tình trạng gia tăng già hóa dân số và áp lực tài chính sau nghỉ hưu rất lớn, những người trung niên nên chủ động cắt giảm các khoản chi và tinh gọn tài sản không còn giá trị sử dụng thực tế.

Một số nhóm “nợ lối sống” cần được rà soát trước khi nghỉ hưu.

Thứ nhất là các tài khoản ngân hàng và tài khoản đầu tư không còn sử dụng, gây khó khăn cho việc quản lý và tiềm ẩn rủi ro khi người sở hữu gặp sự cố sức khỏe.

Tiếp theo là các khoản đầu tư thua lỗ kéo dài nhưng vẫn được nắm giữ với kỳ vọng hòa vốn. Theo giới chuyên môn, khi bước gần đến tuổi nghỉ hưu, việc bảo toàn vốn cần được ưu tiên hơn tìm kiếm lợi nhuận rủi ro cao.

Nhóm thứ ba gồm thẻ tín dụng cao cấp và các loại hội viên sân golf, khu nghỉ dưỡng hoặc câu lạc bộ thể thao có chi phí duy trì lớn nhưng tần suất sử dụng thấp.

Ngoài ra, đồ nội thất cồng kềnh, thiết bị gia dụng cũ, các dụng cụ phục vụ sở thích đã ngừng sử dụng, hàng hiệu hoặc quà tặng cao cấp đã cất giữ nhiều năm cũng được xem là tài sản tiêu hao nguồn lực do chiếm diện tích, phát sinh chi phí bảo quản và làm giảm tính linh hoạt tài chính.

Theo các chuyên gia, việc sàng lọc tài sản khi còn đủ sức khỏe và khả năng ra quyết định không chỉ giúp giảm gánh nặng cho tuổi già mà còn tạo nguồn lực tài chính phục vụ giai đoạn nghỉ hưu ổn định hơn./.

Giải mã lý do đi bộ nhanh là chìa khóa cho cuộc sống trường thọ Đừng quá lo lắng nếu bản thân là người quá bận rộn và không thể để đến phòng gym để tập thể dục. Bạn vẫn có thể duy trì sức khỏe tốt chỉ bằng cách đơn giản là đi bộ nhanh 15 phút mỗi ngày.

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