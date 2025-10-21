Kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc: Vi phạm chủ yếu ở lứa tuổi trung niên

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 3,5 tiếng tối 20/10, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra nồng độ cồn đối với 65.207 lái xe, phát hiện 2.808 trường hợp vi phạm, trong đó có 14 phụ nữ.

Việc kiểm soát này thực hiện theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông về việc ra quân kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong cùng một khung giờ và triển khai đồng loạt trong toàn quốc.

Cụ thể, từ 19 giờ 30 đến 23 giờ ngày 20/10, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an 34 địa phương đã kiểm soát 65.207 lái xe (1.948 xe khách, 3.883 xe tải, 13.422 xe con, 44.704 xe môtô, 11 xe ôtô chuyên dùng, 1.239 xe thô sơ); phát hiện và lập biên bản xử lý 2.808 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (1 xe khách, 17 xe tải, 84 xe con, 2.664 xe môtô, 42 xe thô sơ và phương tiện khác).

Qua phân tích về độ tuổi vi phạm, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, vi phạm chủ yếu ở lứa tuổi trung niên, từ 35-55 tuổi.

Trong đó, người vi phạm dưới 18 tuổi chiếm 2,7% (75 trường hợp), từ 18 – 35 tuổi chiếm 31,4% (881 trường hợp); từ 36-55 tuổi chiếm 55,2% (1.550 trường hợp), trên 55 tuổi chiếm 10,8% (302 trường hợp).

Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm soát thường xuyên chuyên đề nồng độ cồn trong cùng một thời điểm trên toàn quốc cho đến khi thiết lập được thói quen đã uống rượu, bia thì không lái xe.

Việc kiểm soát này sẽ tạo ra sự đồng bộ trong toàn quốc nhằm ngăn chặn vi phạm và tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn.

Ngoài ra, Cảnh sát giao thông các địa phương vẫn tổ chức kiểm soát vi phạm nồng độ cồn và xử lý theo chức năng và đặc thù của địa bàn./.

Gần 90% người vi phạm nồng độ cồn trong độ tuổi lao động Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, 87,42% trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện nằm trong độ tuổi lao động, chủ yếu là nam giới.