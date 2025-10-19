Gần 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 2 giờ kiểm tra trên toàn quốc

Tiếp tục thực hiện lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông về ra quân kiểm tra nồng độ cồn trong một khung giờ nhất định, ngày 19/10, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an 34 địa phương đã tiến hành kiểm soát nồng độ cồn trong khoảng thời gian từ 12 giờ 30 đến 14 giờ 30.

Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, lực lượng đã kiểm tra nồng độ cồn đối với 58.187 lái xe (gồm 1.966 xe khách, 4.896 xe tải, 13.070 xe con, 37.329 xe môtô, 14 xe ôtô chuyên dùng, 912 xe thô sơ). Qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý 1.927 trường hợp vi phạm (8 xe tải, 55 xe con, 1.835 xe môtô, 29 xe thô sơ), chiếm 3,3%.

Như vậy tỷ lệ vi phạm đã giảm nhẹ so với con số của ngày đầu tiên (18/10) thực hiện kiểm tra đột xuất chuyên đề này (3,43%).

Phân tích về độ tuổi vi phạm, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, số người dưới 18 tuổi có 40 trường hợp (chiếm 2,1%); từ 18-35 tuổi có 466 trường hợp (chiếm 24,2%%); từ 36-55 tuổi có 1.049 trường hợp (chiếm 54,4%), trong đó có 1 nữ điều khiển xe môtô; trên 55 tuổi là 372 trường hợp (chiếm 19,3%)./.

