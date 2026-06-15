Khoa học

Trung Quốc phóng thành công 8 vệ tinh lên quỹ đạo

Tên lửa được phóng vào lúc 11h44 cùng ngày, theo giờ địa phương, từ bãi phóng ở miền Tây Bắc Trung Quốc. Toàn bộ 8 vệ tinh đều là vệ tinh viễn thám quang học độ phân giải cao.

Lê Hải
Tên lửa đẩy Lijian-1 Y14 mang theo 8 vệ tinh rời bệ phóng ở Tây Bắc Trung Quốc ngày 15/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tên lửa đẩy Lijian-1 Y14 mang theo 8 vệ tinh rời bệ phóng ở Tây Bắc Trung Quốc ngày 15/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 15/6, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy Lijian-1 Y14 đưa 8 vệ tinh lên quỹ đạo.

Tên lửa được phóng vào lúc 11h44 cùng ngày, theo giờ địa phương, từ bãi phóng ở miền Tây Bắc Trung Quốc. Toàn bộ 8 vệ tinh đều là vệ tinh viễn thám quang học độ phân giải cao.

Đây là vụ phóng thứ 14 của dòng tên lửa Lijian-1, do công ty cung cấp dịch vụ phóng tên lửa thương mại CAS Space thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) phát triển.

Theo CAS Space, trong quý 2/2026, tên lửa Lijian-1 đã thực hiện thành công 3 vụ phóng liên tiếp. Đến nay, dòng tên lửa này đã đưa tổng cộng 105 vệ tinh lên quỹ đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)
#lửa đẩy Lijian-1 Y14 #vệ tinh Trung Quốc
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