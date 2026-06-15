Trung Quốc phóng thành công 8 vệ tinh lên quỹ đạo

Ngày 15/6, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy Lijian-1 Y14 đưa 8 vệ tinh lên quỹ đạo.

Tên lửa được phóng vào lúc 11h44 cùng ngày, theo giờ địa phương, từ bãi phóng ở miền Tây Bắc Trung Quốc. Toàn bộ 8 vệ tinh đều là vệ tinh viễn thám quang học độ phân giải cao.

Đây là vụ phóng thứ 14 của dòng tên lửa Lijian-1, do công ty cung cấp dịch vụ phóng tên lửa thương mại CAS Space thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) phát triển.

Theo CAS Space, trong quý 2/2026, tên lửa Lijian-1 đã thực hiện thành công 3 vụ phóng liên tiếp. Đến nay, dòng tên lửa này đã đưa tổng cộng 105 vệ tinh lên quỹ đạo./.

Trung Quốc phóng vệ tinh thử nghiệm công nghệ Internet mới Theo Tân Hoa xã, vệ tinh được phóng lên không gian lúc 2h07 sáng (giờ Bắc Kinh, tức 3h07 theo giờ Việt Nam) bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2D và đã đi vào quỹ đạo định trước.