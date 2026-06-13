Bệnh viện đầu tiên trên thế giới ứng dụng máy quét não thế hệ mới

Bệnh viện UZ Leuven của Bỉ vừa trở thành cơ sở y tế đầu tiên trên thế giới đưa máy quét não NeuroExplorer vào sử dụng thường quy trong thực hành lâm sàng.

Đây là một bước tiến mà các nhà khoa học cho rằng có thể phát hiện bệnh thần kinh nhiều năm trước khi triệu chứng xuất hiện.

Máy NeuroExplorer cung cấp độ phân giải cao hơn tới 20 lần so với máy quét PET thông thường, cho phép bác sỹ quan sát các quá trình sinh học và hóa học trong não với mức độ chi tiết chưa từng có, thông qua các chất đánh dấu phóng xạ nhẹ.

Giáo sư Koen Van Laere, Trưởng khoa Y học hạt nhân tại UZ Leuven và Chủ nhiệm Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh và Giải phẫu bệnh của KU Leuven, cho biết công nghệ mới này có tiềm năng nâng cao đáng kể khả năng chẩn đoán sớm các bệnh lý thần kinh như Parkinson, xơ cứng teo cơ một bên (ALS) và sa sút trí tuệ.

Để minh họa cho bước tiến về chất lượng hình ảnh, Giáo sư Van Laere ví von: "Sự khác biệt về độ sắc nét giống như một người cận thị lần đầu tiên được đeo kính."

Theo ông, công nghệ này cho phép các bác sỹ quan sát được những bất thường ở các nhân não có kích thước rất nhỏ cũng như trong thân não - điều mà trước đây chưa kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh nào có thể thực hiện được.

Với thiết bị mới, các bác sỹ có thể quan sát các vùng não liên quan đến vận động và trí nhớ, đồng thời cả những vùng điều phối động lực, tâm trạng và giấc ngủ. Với bệnh Parkinson và sa sút trí tuệ, các quá trình khởi phát bệnh trong các nhân não bị ảnh hưởng và kết nối giữa chúng có thể được theo dõi chính xác hơn nhiều. Công nghệ này còn mở ra tiềm năng ứng dụng trong tâm thần học, bao gồm nghiên cứu về rối loạn xử lý thông tin trong các bệnh như tâm thần phân liệt.

Máy quét đã được thử nghiệm trong một nghiên cứu lâm sàng trên các bệnh nhân mắc chứng sa sút trí tuệ, rối loạn vận động, u tuyến yên, ung thư vùng đầu cổ và viêm mạch máu. Kết quả ban đầu cho thấy giá trị chẩn đoán bổ sung đáng kể, bao gồm cả trong các ca phẫu thuật thần kinh.

Dù hơn 30 trung tâm nghiên cứu trên toàn thế giới đã sử dụng NeuroExplorer cho các nghiên cứu khoa học, UZ Leuven là cơ sở đầu tiên triển khai máy trong điều trị lâm sàng thực tế trên bệnh nhân. Thiết bị do United Imaging Healthcare phát triển.

UZ Leuven là bệnh viện đại học của KU Leuven. Mô hình kết hợp nghiên cứu và lâm sàng cho phép các phát hiện khoa học được đưa thẳng vào điều trị bệnh nhân. Cũng từ cặp đôi này, những năm gần đây đã ra đời xét nghiệm DNA phát hiện thủ phạm bạo lực tình dục từ mẫu vật rất nhỏ, và xét nghiệm máu phát hiện ung thư sớm. Điều này khẳng định Leuven như một trung tâm đổi mới y tế hàng đầu châu Âu./.

Phát hiện cơ chế tích hợp thông tin vào 'ngôn ngữ không gian chung' của não bộ Khi một vật thể như con muỗi đậu trên da, não bộ cần đồng thời xử lý thông tin từ mắt và cảm giác tiếp xúc để xác định chính xác vị trí và phản ứng phù hợp.