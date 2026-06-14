Quả Cầu P ở cao nguyên Putorana - hiện tượng địa chất độc nhất vô nhị

Cao nguyên Putorana ở Siberia (Liên bang Nga) từ lâu đã nổi tiếng là một "thế giới bị lãng quên" của vùng Bắc Cực. Đây là vùng đất của hàng chục nghìn ao hồ, hàng trăm hẻm núi và thác nước, nơi có những mỏm đá nhô cao giống như những cơn sóng bị đóng băng của một đại dương đá cổ đại, và thiên nhiên được bảo tồn gần như nguyên sơ nhờ sự biệt lập hoàn toàn với thế giới của loài người.

Chính sự khó tiếp cận này đã cho phép tồn tại ở nơi đây những đàn tuần lộc hoang dã khổng lồ, loài cừu tuyết sừng lớn quý hiếm, những cây tuyết tùng nguyên sơ... Nơi đây cũng tồn tại một hiện tượng địa chất độc đáo đến mức làm đảo lộn nhiều khái niệm khoa học kinh điển về vật lý nói chung, về âm học và quang học nói riêng.

Hiện tượng bất thường kỳ lạ

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 11 năm 2023. Khi đó đã xảy ra điều mà ban đầu các kỹ sư điều hành ở một trạm theo dõi các quan sát từ vệ tinh nhầm tưởng là lỗi phần mềm.

Trong một lần thực hiện quét định kỳ từ một thiết bị radar gắn trên vệ tinh đối với vùng lưu vực sông Ayan trên cao nguyên Putorana, các kỹ sư đã ghi nhận sự bất thường trong hấp thụ và phản xạ tín hiệu radar.

Thay vì nhận được các tín hiệu phản xạ bình thường từ các lớp đá bazan dày đặc, các kỹ sư nhận thấy sóng radar bị "chìm" tại một điểm, tạo thành một vòng tròn hoàn toàn mịn trên mô hình kỹ thuật số có độ nét cao.

Sau khi nghiên cứu các dữ liệu radar, các nhà vật lý địa cầu Nga đã đi đến kết luận rằng tại đây đang xảy ra một hiện tượng từ trường khác lạ, và họ đã quyết định cử một đoàn thám hiểm đến địa điểm đó.

Tháng 3/2024, đoàn thám hiểm đã tới địa điểm này và tiến hành khảo sát khoa học. Kết quả đã khiến mọi người kinh ngạc: ở độ sâu 30 mét dưới chân các nhà nghiên cứu, có một khoảng rỗng hình cầu đều đặn đến mức khó có thể tin được rằng nó được tạo ra bởi bàn tay của thiên nhiên.

Trí tưởng tượng bình thường của con người đơn giản là không thể hình dung nổi: một thế lực siêu nhiên nào đó đã tạo ra một hốc hình cầu hoàn hảo với đường kính 42 mét sâu trong lòng lớp đá bazan.

Một thành viên của đoàn thám hiểm - ông Yuri Pervin, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu Băng quyển Trái Đất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, kể lại rằng không một ai khi đó có thể tin nổi vào các con số và hình ảnh trên các thiết bị.

“Chúng tôi đã quen với các thấu kính bằng băng, với những tảng đá đóng băng, nhưng ở đây radar đã cho thấy một hốc băng hình cầu hoàn hảo đến mức khó tin,” ông Pervin nhớ lại.

“Kiểm tra lại các kết quả đo lường đã một lần nữa khẳng định "điều không tưởng" đó: ở độ sâu ba mươi mét, bên dưới một lớp đá bazan có một "căn phòng" rỗng được "niêm phong" hoàn toàn trong đá."

Mùa Hè năm đó, một đoàn thám hiểm lớn hơn với một máy khoan thăm dò hiện đại đã đến cao nguyên Putorana. Và khi mũi khoan thăm dò xuyên qua vòm đá, một tai nạn đã xảy ra suýt chút nữa thì cướp đi sinh mạng của người điều khiển thiết bị khoan. Một luồng khí có áp suất cực lớn phụt ra từ lỗ khoan, phá vỡ khung thép của giàn khoan giống như thể giàn khoan được làm bằng gỗ khô vậy. Người điều khiển thiết bị khoan bị luồng khí cực mạnh đó hất văng ra khỏi cabin, và chỉ nhờ có lớp địa y dày trong khe núi mà anh ta mới thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.

Nhưng cú sốc thực sự lại đến từ một thứ khác: không chỉ có luồng khí với áp suất cực mạnh phụt ra từ lòng đất, mà kèm theo đó là cả một màn sương băng giá ngay lập tức biến giàn khoan thành một tác phẩm điêu khắc kỳ ảo làm bằng băng. Nhiệt độ của luồng khí phụt ra quá thấp, đến nỗi nó khiến kim loại bỗng trở nên giòn như thủy tinh.

24 giờ sau đó, khi áp suất giữa bên trong và bên ngoài hốc băng đã ổn định, một camera "nội soi" có độ phân giải cao được đưa vào hốc băng thông qua lỗ khoan. Các kỹ thuật viên trong đoàn thám hiểm vốn dĩ đã quen với quang cảnh hỗn loạn của các nhũ đá và các lớp bùn trong hang động, thì lần này bỗng nhiên rơi vào trạng thái sững sờ.

Trên màn hình được kết nối bằng cáp quang với camera "nội soi" hiện lên một màu xanh đậm. Ánh sáng từ các đèn chiếu đính kèm với camera "nội soi" lần này không bị phân tán bởi các nhũ đá, mà lan tỏa đều vào những hành lang gương vô tận.

Thành tường bên trong quả cầu băng quá nhẵn mịn đến nỗi camera "nội soi" không thể lấy nét tự động được: ống kính của nó chỉ "nhìn" thấy một khoảng không hình cầu hoàn hảo.

Một "bọt khí" khổng lồ nằm sâu trong lớp đá bazan

Sau khi những tấm ảnh đầu tiên từ đoàn thăm dò được gửi về Tyumen và Moskva, hốc băng khổng lồ này được đặt mật danh là "Quả Cầu P" trong các biên bản được đóng dấu "mật" (trong đó "P" tất nhiên là viết tắt của Putorana). Nhưng các thành viên đoàn thám hiểm thì lại gọi nó bằng một cái tên khác dễ hiểu hơn nhiều: "Bọt khí Putorana."

Nghiên cứu sơ bộ về Quả Cầu P đã chỉ ra rằng nó không đơn thuần chỉ là một hang băng hình cầu hoàn hảo. Phân tích quang phổ thành phần không khí bên trong Quả Cầu P, các nhà khoa học đã phát hiện ra các chất đồng vị không tồn tại trong khí quyển Trái Đất hiện nay. Như vậy, có thể nói Quả Cầu P là một "cỗ máy thời gian" đặc biệt. Nhưng để nghiên cứu nó mà không phá hủy nó, cần phải có một giải pháp kỹ thuật ở cấp độ vũ trụ.

"Chúng tôi không thể mở rộng lỗ khoan, rồi cử một nhà thám hiểm mặc bộ quần áo của nhà du hành vũ trụ chui vào bên trong Quả Cầu P để nghiên cứu được," ông Pervin giải thích.

Nếu để không khí thông thường với độ ẩm, bụi bẩn và vi khuẩn vốn có của nó ùa vào bên trong Quả Cầu P, thì "cỗ máy thời gian" đặc biệt này sẽ bắt đầu tan chảy hoặc bị phủ một lớp băng mới với thành phần hóa học hoàn toàn khác trước. Chỉ cần một nhà thám hiểm đột nhập vào bên trong Quả Cầu P theo một đường hầm được đào bới thông thường, một giờ đồng hồ sau Quả Cầu P sẽ hoàn toàn biến mất với tư cách là một đối tượng nghiên cứu khoa học.

Mùa Xuân năm 2025, một cuộc thám hiểm-nghiên cứu khoa học mới đã được khởi động. Lần này, thay vì đào một giếng khoan thông suốt thông thường, các kỹ sư công nghệ đã cho đào và lắp đặt một hệ thống giếng khoan có nhiều tầng nấc hoạt động dựa trên nguyên lý của các ống giáp nối có cửa khóa không khí giữa các môđun trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Giải pháp công nghệ cao này đã hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu khoa học: Quả Cầu P trong tư cách là một đối tượng nghiên cứu khoa học bí ẩn nhất Trái Đất vẫn được giữ nguyên vẹn như nó đã từng tồn tại trong hàng triệu năm qua. Chỉ cần để xảy ra một sai sót nhỏ trong quá trình đào và lắp đặt hệ thống giếng nhiều tầng nấc này, để không khí và nhiệt độ bên ngoài tràn vào bên trong Quả Cầu P là kiệt tác thiên nhiên đặc biệt này sẽ biến thành một vũng bùn bẩn thông thường.

Dung nham và nước đóng băng

Quá trình nghiên cứu về đối tượng địa chất dị thường và độc nhất vô nhị trên thế giới này chỉ mới ở giai đoạn đầu, vì vậy các nhà khoa học hiện chỉ đang tiến hành công việc dựa trên những giả định. Dưới đây là một trong số đó.

Cách đây 250 triệu năm, cao nguyên Putorana là tâm điểm của một vụ phun trào núi lửa lớn nhất trong lịch sử Trái Đất. Trong giai đoạn đó, những khối lượng lớn dung nham bazan nóng chảy từ trong lòng đất đã tràn lên bề mặt, từng lớp một tạo thành một chiếc bánh đá khổng lồ.

Tại một thời điểm, một luồng khí núi lửa siêu nóng và mạnh mẽ đã bị mắc kẹt giữa hai dòng dung nham. Lớp dung nham trên cùng đông cứng nhanh hơn, tạo thành một cái "nắp" không thể xuyên thủng, trong khi lớp dung nham dưới vẫn ở trạng thái dẻo. Một bong bóng khí khổng lồ đã hình thành và bị mắc kẹt trong lòng đất sâu, tạo thành một khoang hình cầu hoàn hảo trong tầng bazan đang nguội dần và đông lại thành đá.

Nhưng điều thú vị nhất lại bắt đầu sau đó, trong Kỷ Băng hà vĩ đại. Vòm đá bazan ở đây đóng vai trò như một tủ lạnh tự nhiên. Trong hàng nghìn năm tiếp theo, nước tan chảy đã thấm dần vào khoảng trống thông qua các vết nứt siêu nhỏ, không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Khi nước thấm vào đến túi khí khổng lồ, dưới áp suất mạnh của các loại khí tiếp tục hình thành trong lòng túi khí, nước bị đóng thành băng áp sát vào thành quả cầu khí. Không khí với áp suất cao ở trung tâm quả cầu đóng vai trò như một "khuôn đúc bên trong," ngăn không cho băng lấp đầy toàn bộ thể tích túi khí, đồng thời đánh bóng bề mặt của nó đến độ bóng như gương.

Đây là cách mà cấu trúc hiện được gọi là "quả cầu băng có lõi khí" được hình thành. Bên ngoài là đá bazan không thể xuyên thủng, bên trong là một lớp "băng xanh" bóng như gương dày ba mươi centimet, và ở chính giữa là một khối khí hỗn hợp bao gồm chủ yếu là argon-nitơ cổ xưa.

Những hình ảnh và âm thanh kinh dị

Tháng 10/2025, nhóm nghiên cứu đầu tiên đã tiến vào "vùng cách ly" một cách thận trọng qua đường ống nhiều tầng nấc được thiết kế và lắp đặt theo công nghệ vũ trụ. Và bước chân đầu tiên của con người lên bề mặt Quả Cầu P đi kèm với điều mà các bác sỹ sau này gọi là "sự bùng nổ của cảm giác."

Hãy nhìn vào gương - dường như nó phản chiếu mọi vật một cách hoàn hảo. Nhưng trên thực tế, độ phản xạ của nó chỉ là 85%. Phần còn lại được hấp thụ bởi các khuyết tật của thủy tinh hoặc hỗn hợp kim loại được sử dụng làm chất tráng gương. Nhưng lớp băng của Quả cầu P được hình thành dưới áp suất 8 atmosphere trong điều kiện hoàn toàn biệt lập, là một cấu trúc có độ phản xạ 99,99% - giới hạn vật lý tối đa đối với một chất rắn.

“Khi tôi bật đèn pin lên, tôi suýt ngất xỉu," Sergei Aprelev, một trong những người đầu tiên bước chân vào Quả Cầu P, nhớ lại.

“Ánh sáng không đơn giản là được phản chiếu từ các bức tường. Nó bắt đầu phản chiếu qua lại không ngừng bên trong Quả Cầu P mà không hề bị giảm cường độ. Hiệu ứng "bẫy photon" xuất hiện: chùm tia đèn pin biến thành một mạng lưới ánh sáng chói lóa xuyên suốt khoảng không trong lòng Quả Cầu P.”

Quang cảnh cao nguyên Putorana. (Nguồn: Dzen).

Do hình dạng "căn phòng" là hình cầu và khả năng phản xạ của nó là hoàn hảo, não bộ con người ngay lập tức bị mất khả năng định hướng. Nhà thám hiểm cảm thấy như mình đang lơ lửng giữa một không gian xanh thẳm vô tận. Khi bật đèn pin lên, nhà thám hiểm nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình lặp đi lặp lại vô tận, kéo dài xuống tận đáy sâu hàng kilômét.

Ở hai trong số ba thành viên của nhóm thám hiểm đầu tiên đã xuất hiện hội chứng say sóng nghiêm trọng: hệ thống tiền đình bị mất hỗ trợ thị giác và ngay lập tức ngừng hoạt động, khiến cho họ bị mất khả năng định hướng không gian.

Nhưng cú sốc về thị giác mới chỉ là khúc dạo đầu. Nỗi kinh hoàng đối với các nhà thám hiểm thực sự đến từ âm thanh. Dạng hình học của "bong bóng băng" này hoàn hảo đến mức nó hoạt động như một bộ cộng hưởng lý tưởng. Bất kỳ âm thanh nào phát ra bên trong Quả Cầu P đều không biến mất mà bắt đầu "lan truyền" dọc theo bề mặt bên trong của quả cầu, tạo ra hàng trăm tiếng vọng. Nếu bạn làm rơi một vật gì đó, thì tiếng động phát ra sẽ ám ảnh bạn trong vài phút, để rồi dần dần biến thành tiếng huýt sáo.

"Điều đáng sợ nhất chính là tiếng thở của bản thân," nhà thám hiểm Aprelev kể lại. “Do hiện tượng cộng hưởng, bạn nghe thấy tiếng nhịp tim của mình không phải từ bên trong lồng ngực, mà như thể nó phát ra từ mọi phía, xuất phát từ dưới lớp băng, với độ trễ chỉ một vài giây. Nó tạo thành một ảo giác rằng có một sinh vật sống khổng lồ nào đó đang rình bạn ở ngay phía sau bức tường băng. Bản năng sinh tồn tạo ra một nỗi sợ hãi rất phi lý trong não bộ các nhà thám hiểm. Các nhà khoa học gọi đây là "tình trạng mất cảm giác về bản thân do âm thanh." Não bộ không thể xác định được nguồn gốc của âm thanh phát ra, và nhà thám hiểm cảm thấy cơ thể mình hình như đã phình to ra bằng cả hang động.

Bí mật bị phá vỡ

Tác động tâm lý đè nặng lên các nhà thám hiểm một thời gian đã trở thành lý do khiến thông tin về Quả Cầu P ban đầu đã không được phổ biến rộng rãi. Khi các nhà khoa học phát hiện ra một hiện tượng thiên nhiên có khả năng tác động đến hệ thống tiền đình của con người và gây ra ảo giác trong não bộ, thì hiện tượng “Quả Cầu P” ngay lập tức được chuyển từ một phát hiện địa chất thông thường sang phát hiện khoa học có tính chiến lược.

Sự cố xảy ra từ mũi khoan thăm dò đầu tiên: một luồng khí có áp suất cực lớn phụt ra từ lỗ khoan, phá vỡ khung thép của giàn khoan. (Nguồn: Dzen).

Sự bí ẩn xung quanh "bọt khí khổng lồ ở Putorana" có lẽ sẽ kéo dài thêm hàng thập kỷ nữa nếu không xảy ra một biến cố bất ngờ gây chấn động dư luận quốc tế. Tháng 1/2026, tạp chí "Scientific American" của Mỹ bất ngờ công bố một bài báo gây chấn động với tựa đề "The Glass Abyss of Siberia" ("Vực thẳm thủy tinh của Siberia").

Hóa ra, mạng lưới do thám bằng vệ tinh của Hoa Kỳ đã ghi nhận một hoạt động bất thường của phía Nga trên cao nguyên Putorana. Hình ảnh chụp hồng ngoại từ vệ tinh cho thấy có sự hoạt động của các máy phát điện công suất lớn trong một khu vực hoàn toàn hoang vắng, không có cư dân sinh sống.

Ban đầu, người Mỹ cho rằng đó là công trình xây dựng các bệ phóng tên lửa ngầm. Nhưng phân tích quang phổ các chất khí thải ra trong quá trình khoan đất đá tại chỗ lại cho thấy đây là một công trình nghiên cứu khoa học địa chất.

Cần cẩu trục đứng được sử dụng trong việc lắp đặt hệ thống giếng khoan nhiều tầng nấc tại cao nguyên Putorana. (Nguồn: Dzen)

Những thông tin mập mờ được thêu dệt, tô vẽ thêm bởi những tình tiết giật gân ngay lập tức được một số phương tiện truyền thông lá cải của phương Tây tung ra với mục đích làm xấu đi hình ảnh về một hoạt động nghiên cứu khoa học nghiêm túc của Liên bang Nga.

Trước tình hình này, phía Nga quyết định thay đổi chiến thuật: thay vì giấu kín hoàn toàn, họ chuyển sang "thông tin chính xác, nhưng có chừng mực." Để giành lại thế chủ động từ các tờ báo lá cải phương Tây, nghiên cứu viên khoa học Nga Yuri Pervov và các đồng nghiệp của ông được phép trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông Nga để giải thích hiện tượng này từ góc độ khoa học hàn lâm, đồng thời chính thức bác bỏ các thuyết âm mưu của báo chí phương Tây.

Cho đến thời điểm này, đó là tất cả thông tin chính thức được phía Nga đưa ra, theo đó phía Nga xác nhận sự tồn tại của Quả Cầu P như một hiện tượng địa chất kỳ lạ.

Viện dẫn "bối cảnh đặc biệt của khu vực nghiên cứu," Cục Bảo vệ Lợi ích Quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga tuyên bố rằng không cần thiết phải tiết lộ thêm các chi tiết kỹ thuật hoặc công bố toàn bộ video ghi lại quá trình nghiên cứu đang được triển khai tại cao nguyên Putorana.

Quang cảnh lắp đặt hệ thống giếng khoan có nhiều tầng nấc tại cao nguyên Putorana. Ảnh chụp vào mùa Thu năm 2025. (Nguồn: Dzen).

Quá trình nghiên cứu hiện vẫn đang được tiếp tục. Hy vọng rằng mỗi ngày sẽ lại càng có thêm nhiều chi tiết mới về kỳ quan băng giá này được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Có lẽ chúng ta sẽ sớm được thấy không chỉ những hình ảnh rời rạc, mà là một mô hình kỹ thuật số hoàn chỉnh về "Bọt khí khổng lồ ở cao nguyên Putorana." Và rồi sẽ có một ngày kỳ quan thiên nhiên này sẽ được mở cửa cho khách đến tham quan. Du khách sẽ có cơ hội được nhìn vào bên trong Quả Cầu P mà không lo bị ảo giác của ánh sáng phản chiếu và những tiếng vọng lạ kỳ làm cho rối trí./.

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