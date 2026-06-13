Phát triển khoa học công nghệ là động lực nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội

Sáng 13/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết, trao Giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ I.

Dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Những năm qua, phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" trong Công đoàn Quân đội đã phát triển sâu rộng, trở thành động lực quan trọng khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên và người lao động trong toàn quân. Từ thực tiễn công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, sản xuất, sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật đến các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế... đã xuất hiện nhiều sáng kiến, đề tài có giá trị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Giải thưởng lần thứ I có 208 công trình (gồm 56 đề tài, 152 sáng kiến) của 775 tác giả thuộc 11/39 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (nơi có tổ chức công đoàn) tham gia, với 10 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Hóa học, môi trường; Giáo dục đào tạo - Huấn luyện quân sự; Vũ khí đạn; Điện tử, viễn thông, tự động hóa; Cơ khí, động lực, công trình quân sự; Hậu cần quân sự; Y, dược học quân sự; Lĩnh vực khác.

Các công trình tham gia Giải thưởng lần thứ I đã hướng mạnh vào các vấn đề mới, nhất là sự phát triển của khoa học công nghệ. Có 32,3% công trình nghiên cứu liên quan đến điện tử, tự động hóa, công nghệ thông tin, chuyển đổi số; 31,7% công trình nghiên cứu liên quan đến cơ khí động lực, công trình quân sự; 25,5% công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực vũ khí đạn; 10,5% công trình liên quan đến hóa học, vật liệu và y dược. Đa số các công trình tham gia giải thưởng cơ bản đã được ứng dụng vào thực tiễn tại đơn vị, đem lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là các đơn vị: Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Quân chủng Phòng không-Không quân, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Binh đoàn 20, Quân khu 4...

Cơ quan Thường trực Giải thưởng đã phối hợp với Cục Khoa học quân sự thẩm định cụ thể hồ sơ, tài liệu và các nội dung minh chứng của các công trình đề nghị giải cao. Qua kiểm tra, các công trình được đề xuất Giải thưởng lần thứ I đều có hàm lượng trí tuệ cao, chất lượng tốt, hiệu quả thiết thực về quốc phòng-an ninh, kinh tế-xã hội; được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có cách tiếp cận, khai thác những vấn đề mới, sáng tạo, được đánh giá nghiệm thu chặt chẽ từ cơ sở.

Giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ I đã ghi nhận, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu với những công trình, giải pháp có giá trị thực tiễn cao, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác, trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và lao động sản xuất.

Nhân dịp này, 7 tập thể và 14 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 99 công trình được trao Chứng nhận của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (2 giải Nhất, 15 giải Nhì, 45 giải Ba, 37 giải Khuyến khích). Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo cho chủ nhiệm các công trình đoạt giải Nhất, Nhì, Ba.

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày tại chương trình tổng kết, trao Giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ I. (Ảnh: Hiền Hạnh/TTXVN)

Đánh giá cao việc Giải thưởng hướng mạnh về cơ sở và người lao động trực tiếp, lấy hiệu quả, giá trị làm lợi làm tiêu chí quan trọng, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật xuất phát từ chính quá trình lao động, sản xuất hằng ngày, từ những trăn trở rất cụ thể, mộc mạc nhưng rất thiết thực của người công nhân, người kỹ thuật viên. Giá trị của các công trình không chỉ nằm ở tính mới, tính sáng tạo, mà còn ở hiệu quả làm lợi, ở khả năng áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang bày tỏ ấn tượng với các công trình tham gia Giải thưởng lần này và khẳng định Giải thưởng đã thực sự trở thành nơi hội tụ trí tuệ, khát vọng và tinh thần cống hiến của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động toàn quân. Những tác giả được vinh danh lần này là “hạt nhân” quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu, sản xuất và bảo đảm kỹ thuật.

Để phong trào lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội tiếp tục phát triển đúng hướng, đi vào chiều sâu, thực chất, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn trong toàn quân quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới; cụ thể hóa bằng chương trình hành động thiết thực, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Mỗi cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị và tổ chức công đoàn phải thực sự coi phát triển khoa học công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm, động lực trực tiếp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, nguồn lực, thời gian để cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Tổ chức công đoàn phải thực sự là cầu nối tin cậy giữa người lao động với cấp ủy, chỉ huy và doanh nghiệp, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí dám đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong mỗi đoàn viên, người lao động. Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sửa chữa, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, khám, chữa bệnh của từng đơn vị, doanh nghiệp.../.

Tăng trưởng mới từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Với những giải pháp đồng bộ, sáng tạo trong cụ thể hóa Nghị quyết số 57, Thái Nguyên đang từng bước đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực then chốt.