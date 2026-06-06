NASA hoàn thành chuyến bay siêu âm đầu tiên

Máy bay thử nghiệm X-59 của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã hoàn thành chuyến bay siêu âm đầu tiên vào ngày 5/6, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc phát triển công nghệ siêu âm yên tĩnh của cơ quan này.

Thông cáo trên trang web chính thức của mình, NASA cho biết chuyến bay này tạo tiền đề cho việc trình diễn khả năng siêu âm yên tĩnh của máy bay vào cuối năm 2026.

Phi công thử nghiệm của NASA Jim "Clue" Less đã cất cánh và hạ cánh tại Căn cứ Không quân Edwards ở California, đạt tốc độ tối đa khoảng Mach 1.1 (hơn 1.300 km/h) và độ cao 13,2km.

Theo thông cáo, chuyến bay bắt đầu lúc 11 giờ 8 phút sáng giờ Thái Bình Dương và kéo dài 81 phút.

Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết X-59 đang chuẩn bị cho màn ra mắt siêu âm yên tĩnh.

Kể từ chuyến bay đầu tiên vào ngày 28/10/2025, nhóm nghiên cứu đã đạt được tiến bộ vượt bậc, thực hiện 16 chuyến bay trong 90 ngày qua và thiết lập được nhịp độ thử nghiệm ổn định.

Theo ông Isaacman, trong những ngày tới, NASA dự kiến sẽ tiến thêm một bước nữa và đẩy tốc độ lên Mach 1.4.

Trong vài tháng qua, X-59 đã trải qua một loạt thử nghiệm bay ở nhiều tốc độ và độ cao khác nhau. Đây là giai đoạn đầu tiên của chương trình thử nghiệm bay, tập trung vào đánh giá hiệu suất.

Thông cáo cho biết thêm giai đoạn thử nghiệm tiếp theo sẽ tập trung vào cấu hình âm thanh của X-59 để xác minh khả năng tạo ra tiếng động êm ái.

Máy bay X-59 được thiết kế để bay ở tốc độ siêu âm mà chỉ tạo ra tiếng động êm ái thay vì tiếng nổ siêu âm lớn. Đây là trọng tâm của sứ mệnh Quest của NASA nhằm chứng minh chuyến bay siêu âm yên tĩnh, giúp hiện thực hóa các chuyến bay siêu âm thương mại trên đất liền trên toàn thế giới./.

Thử nghiệm thành công chuyến bay đầu tiên của máy bay siêu thanh X-59 Chiếc X-59, có chiều dài gần 30m, cất cánh vào sáng 28/10, từ cơ sở Skunk Works của Lockheed Martin tại thành phố Palmdale, cách thành phố Los Angeles khoảng 100km về phía Bắc.