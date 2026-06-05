Hồi sinh các loài động vật tuyệt chủng - ý tưởng cho du lịch sinh thái châu Phi

Trong bối cảnh du lịch sinh thái đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng của tăng trưởng kinh tế châu Phi, các dự án “hồi sinh” động vật tuyệt chủng được xem là hướng đi mới có thể tạo ra giá trị kinh tế đáng kể cho ngành công nghiệp “không khói” của lục địa này.



Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một trong những sáng kiến gây chú ý gần đây là dự án tái tạo loài linh dương xanh - loài thú móng guốc từng sinh sống tại miền Nam châu Phi, nhưng đã tuyệt chủng cách đây khoảng 200 năm.

Với sự phát triển của công nghệ giải trình tự gene và chỉnh sửa gene hiện đại, các nhà khoa học đang tiến gần hơn tới khả năng khôi phục loài động vật từng được xem là biểu tượng sinh học của khu vực này.



Các chuyên gia cho rằng, nếu dự án thành công, linh dương xanh có thể trở thành một “tài sản du lịch độc nhất,” góp phần mở ra một phân khúc mới trong ngành du lịch sinh thái châu Phi: du lịch gắn với các loài được “hồi sinh.”

Khác với nhiều loài động vật hoang dã hiện nay vốn có thể được quan sát ở nhiều khu vực, một loài từng tuyệt chủng và chỉ tồn tại tại một địa điểm cụ thể sẽ tạo ra sức hút đặc biệt, tương tự như mô hình du lịch bảo tồn đã mang lại thành công tại một số quốc gia trong khu vực Đông Phi.



Theo các nhà nghiên cứu, giá trị kinh tế của du lịch động vật hoang dã hiện đã vượt 120 tỷ USD mỗi năm trên phạm vi toàn cầu, tạo việc làm cho hàng chục triệu lao động.

Châu Phi là một trong những trung tâm quan trọng của ngành này, với hàng triệu lượt khách quốc tế đến châu lục này mỗi năm để trải nghiệm hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng như đồng cỏ, rừng nhiệt đới và các khu bảo tồn.



Việc đưa một loài đã tuyệt chủng trở lại môi trường sống tự nhiên không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa đối với ngành du lịch, từ dịch vụ lữ hành, khách sạn đến các hoạt động bảo tồn cộng đồng.

Nhiều chuyên gia nhận định đây có thể là động lực mới giúp các quốc gia châu Phi đa dạng hóa nguồn thu, giảm phụ thuộc vào khai thác tài nguyên thiên nhiên truyền thống.



Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nhấn mạnh rằng thách thức vẫn còn rất lớn, từ vấn đề thích nghi với hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học đến tính bền vững lâu dài của quần thể tái tạo.

Dù vậy, tiềm năng kinh tế và giá trị thương hiệu mà dự án kể trên mang lại đang mở ra một góc nhìn mới về tương lai của du lịch sinh thái tại châu Phi./.

Rwanda tiếp nhận 70 con tê giác trắng trong đợt tái thả lớn nhất tại châu Phi Rwanda tiếp nhận 70 tê giác trắng từ Nam Phi, đợt tái thả lớn nhất châu Phi, nhằm bảo vệ và phục hồi quần thể loài động vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng này.

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