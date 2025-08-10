Indonesia: Dẫn đầu nỗ lực bảo tồn hai loài tê giác quý hiếm

Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia mới đây khẳng định nước này hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới bảo tồn thành công loài tê giác Java (Rhinoceros sondaicus), trong bối cảnh quần thể loài này đang ở tình trạng cực kỳ nguy cấp.



Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tổng cục trưởng Tổng cục Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên và Hệ sinh thái Indonesia, ông Satyawan Pudyatmoko, cho biết trong số các quốc gia châu Á từng là môi trường sinh sống của tê giác Java, đến nay chỉ còn Indonesia duy trì được loài này.

Cơ quan này ước tính có khoảng 87-100 cá thể tê giác Java đang sống tại Vườn quốc gia Ujung Kulon, tỉnh Banten. Đây cũng là nơi duy nhất trên thế giới còn quần thể tê giác Java.



Theo ông Pudyatmoko, trong danh sách 10 loài động vật cực kỳ nguy cấp do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) công bố, có 5 loài được tìm thấy ở Indonesia.



Trước đây, tê giác Java từng phân bố rộng khắp - không chỉ trên đảo Java và Sumatra mà còn ở nhiều khu vực Đông Nam Á, kéo dài tới Ấn Độ, Bhutan và Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện loài này đã tuyệt chủng ở tất cả các khu vực ngoài Ujung Kulon.



Theo Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), tê giác Java được xếp vào nhóm “cực kỳ nguy cấp” với quần thể chỉ còn chưa đầy 100 cá thể.



Ngoài tê giác Java, Indonesia cũng là quốc gia duy nhất còn tê giác Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis) - một loài cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Khu bảo tồn tê giác Sumatra được đặt tại Vườn quốc gia Way Kambas, Đông Lampung, nhằm bảo vệ và gia tăng số lượng loài./.

