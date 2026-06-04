Hàn Quốc phát triển công nghệ động cơ methane mới cho tên lửa không gian

Ngày 4/6, công ty dịch vụ phóng vệ tinh Hàn Quốc INNOSPACE thông báo đã phát triển thành công công nghệ làm mát tái sinh bằng nhiên liệu kép cho động cơ methane và hoàn tất thử nghiệm đốt tĩnh liên tục trong 420 giây, lập kỷ lục thời gian vận hành dài nhất đối với loại động cơ này tại Hàn Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, trong thông báo, INNOSPACE chỉ ra công nghệ mới được ứng dụng cho động cơ methane lỏng LiMEK-04 có lực đẩy 0,4 tấn, dự kiến tích hợp vào tầng đẩy quỹ đạo (kick stage) của tên lửa thế hệ mới HANBIT-Micro.

Tầng đẩy quỹ đạo là hệ thống động lực hoạt động sau khi tầng hai hoàn thành nhiệm vụ, giúp đưa vệ tinh đến đúng quỹ đạo mục tiêu với độ chính xác cao.

Khác với các động cơ methane thông thường chỉ sử dụng nhiên liệu methane lỏng để làm mát buồng đốt, công nghệ của INNOSPACE sử dụng đồng thời methane lỏng và oxy lỏng trong quá trình làm mát tái sinh.

Theo công ty, phương pháp này giúp tăng lưu lượng chất làm mát lên khoảng 3-3,4 lần so với công nghệ hiện hành, đồng thời giảm áp suất cần thiết trong hệ thống cấp nhiên liệu.

Nhờ đó, các bồn chứa và hệ thống dẫn nhiên liệu có thể được thiết kế nhẹ hơn, góp phần giảm trọng lượng tổng thể của tên lửa và tăng tải trọng hữu ích. Đây được xem là yếu tố đặc biệt quan trọng trong thị trường tên lửa cỡ nhỏ, nơi hiệu quả khối lượng quyết định năng lực cạnh tranh của dịch vụ phóng.

Tổng Giám đốc kiêm nhà sáng lập INNOSPACE, ông Kim Soo-jong, cho biết nhu cầu toàn cầu đối với các hệ thống động lực không gian cỡ nhỏ đang tăng nhanh.

Theo ông, công nghệ này không chỉ có thể ứng dụng cho các tên lửa tái sử dụng sử dụng nhiên liệu methane mà còn phù hợp với các tầng đẩy quỹ đạo dành cho vệ tinh cỡ nhỏ và các hệ thống động lực phục vụ hoạt động thám hiểm không gian trong tương lai.

Trước đó, vào tháng 5/2024, INNOSPACE đã thực hiện thành công thử nghiệm đốt tĩnh kéo dài 237 giây đối với động cơ methane này. Sau quá trình nâng cấp và hoàn thiện công nghệ làm mát bằng nhiên liệu kép, công ty đã nâng thời gian thử nghiệm lên 420 giây vào tháng 5 năm nay, qua đó xác nhận độ bền và khả năng vận hành thực tế của động cơ.

INNOSPACE cũng cho biết đang hoàn tất các thủ tục xin cấp phép từ Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc để tiến hành vụ phóng tiếp theo của tên lửa HANBIT-Nano trong quý 3 năm nay, sau khi khắc phục các vấn đề dẫn đến việc kết thúc sớm sứ mệnh phóng thương mại đầu tiên hồi tháng 12/2025./.

Vệ tinh quan sát Trái Đất của Hàn Quốc được phóng vào không gian Sứ mệnh lần này mang tên CAS500-2 do KAI phát triển; là dòng vệ tinh hạng trung thế hệ mới, được thiết kế chuyên dụng cho các nhiệm vụ giám sát thiên tai và nông nghiệp.