Nhật Bản phóng thành công tên lửa chỉ sử dụng nhiên liệu lỏng đầu tiên

Ngày 12/6, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết đã phóng thành công tên lửa H3 đưa các vệ tinh nhỏ vào quỹ đạo. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản phóng tên lửa chỉ sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng.



Theo JAXA, tên lửa H3 số 6 được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima, miền Tây Nam Nhật Bản vào lúc 9h55 theo giờ địa phương, muộn hơn 2 ngày so với kế hoạch ban đầu do yếu tố thời tiết.



Tên lửa H3 số 6 đơn giản hơn với 3 động cơ chính và không sử dụng nhiên liệu rắn. JAXA cho biết mẫu này nhẹ hơn và ít tốn kém hơn so với các dòng tên lửa H3 khác.

Tên lửa này đã đưa 6 vệ tinh nhỏ, trong đó có vệ tinh Umitsubame của Viện Khoa học Tokyo sử dụng camera hiệu năng cao để quan sát đại dương và vệ tinh Shiraito của Đại học Shizuoka để thử nghiệm công nghệ loại bỏ rác thải vũ trụ, lên quỹ đạo.



Lần phóng tên lửa H3 gần đây nhất là vào tháng 12 năm ngoái nhưng đã thất bại. Kế hoạch phóng tên lửa H3 số 6 cũng đã phải hoãn lại sau khi phát hiện sự cố trong quá trình kiểm tra động cơ hồi tháng 7 năm ngoái./.

Hàn Quốc phát triển công nghệ động cơ methane mới cho tên lửa không gian Khác với các động cơ methane thông thường chỉ sử dụng nhiên liệu methane lỏng để làm mát buồng đốt, công nghệ của INNOSPACE sử dụng đồng thời methane lỏng và oxy lỏng trong quá trình làm mát tái sinh.