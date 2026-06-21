Các nước Arab tái khẳng định giải pháp hai nhà nước cho Palestine

Tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình nhân đạo tại Dải Gaza, Saudi Arabia khẳng định vấn đề Palestine vẫn là trọng tâm của việc giải quyết xung đột ở Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh hòa bình công bằng và bền vững chỉ có thể đạt được thông qua giải pháp hai nhà nước, bao gồm việc thành lập một Nhà nước Palestine độc lập theo đường biên giới trước ngày 4/6/1967 với Đông Jerusalem là thủ đô.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông, trong tuyên bố do đại diện thường trực của Saudi Arabia tại Liên hợp quốc, Tiến sỹ Abdulaziz Alwasil, thay mặt Nhóm các nước Arab đưa ra, Riyadh tái khẳng định lập trường phản đối việc mở rộng các khu định cư, tịch thu đất đai, cưỡng bức di dời người dân và các hành động nhằm vào thường dân Palestine.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh mọi nỗ lực áp đặt chủ quyền của Israel đối với các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng hoặc thay đổi quy chế pháp lý, lịch sử của thành phố Jerusalem và các địa điểm linh thiêng tại đây đều không phù hợp với luật pháp quốc tế.

Saudi Arabia hoan nghênh các nỗ lực quốc tế nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài tại Gaza, trong đó có các sáng kiến do Mỹ thúc đẩy, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm hoạt động viện trợ nhân đạo được triển khai ngay lập tức, liên tục và không bị cản trở đối với người dân Gaza.

Riyadh cũng phản đối việc sử dụng viện trợ nhân đạo như một hình thức trừng phạt tập thể hoặc công cụ gây sức ép chính trị.

Thay mặt Nhóm các nước Arab, Saudi Arabia kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thực hiện đầy đủ trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời bảo đảm thực thi các nghị quyết liên quan, trong đó có Nghị quyết 2334 của Hội đồng Bảo an.

Riyadh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý quốc tế nhằm bảo vệ người dân Palestine, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy hòa bình và ổn định lâu dài tại khu vực./.

Palestine công bố thời gian tổ chức bầu cử tổng thống Palestine dự kiến tổ chức bầu cử tổng thống trong năm 2027, mở ra hy vọng mới cho quá trình dân chủ hóa và cải cách thể chế tại khu vực.