Palestine công bố thời gian tổ chức bầu cử tổng thống

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 14/6, Tổng thống Chính quyền Palestine (PA), ông Mahmoud Abbas thông báo cuộc bầu cử tổng thống Palestine sẽ được tổ chức trong năm 2027, đánh dấu lần đầu tiên nhà lãnh đạo này công bố mốc thời gian cho cuộc bầu cử sau nhiều năm trì hoãn.

Theo sắc lệnh tổng thống được hãng thông tấn chính thức WAFA công bố, ông Abbas không nêu ngày bầu cử cụ thể, mà chỉ xác định mốc thời gian tổ chức trong năm 2027.

Sắc lệnh cũng quy định cuộc bầu cử Hội đồng Quốc gia Palestine (PNC) - cơ quan lập pháp của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) - sẽ diễn ra trong tháng 11/2026.

Thông báo mới cho thấy sự điều chỉnh đáng kể so với tuyên bố trước đó của ông Abbas, theo đó, bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức sau khi chiến sự tại Dải Gaza kết thúc 1 năm, tức khoảng tháng 10/2026. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, PA chưa từng công bố lịch trình cụ thể cho cuộc bỏ phiếu.

Tổng thống Abbas, 90 tuổi, đã nắm quyền lãnh đạo PA từ năm 2005. Nhiệm kỳ của ông trên thực tế đã kéo dài thêm khoảng 15 năm so với thời hạn ban đầu do các cuộc bầu cử liên tiếp bị trì hoãn hoặc hủy bỏ.

Những lần hoãn bầu cử trước đây thường được giải thích là do các bất đồng giữa phong trào Fatah cầm quyền với Hamas, cũng như những tranh cãi liên quan đến công tác tổ chức bỏ phiếu tại Đông Jerusalem.

Giới quan sát cho rằng việc công bố lộ trình bầu cử mới diễn ra trong bối cảnh PA đang phải đương đầu với sức ép ngày càng lớn từ cộng đồng quốc tế về cải cách thể chế và củng cố tính chính danh chính trị.

Trong hơn 1 năm qua, nhiều nguồn tin cho biết Mỹ đã thúc đẩy PA thực hiện các biện pháp cải cách, trong đó có việc tổ chức các cuộc bầu cử mới và chuẩn bị cho quá trình chuyển giao lãnh đạo trong tương lai.

Dù vậy, khả năng cuộc bầu cử diễn ra đúng kế hoạch vẫn còn bỏ ngỏ. Nhiều nhà phân tích lưu ý những cuộc bầu cử được công bố trước đây đều không được tiến hành như dự kiến, trong khi tình hình chính trị nội bộ Palestine vẫn tồn tại nhiều chia rẽ sâu sắc giữa các lực lượng chính trị chủ chốt.

Việc xác định được thời điểm bầu cử cụ thể và đạt được sự đồng thuận giữa các phe phái sẽ là những yếu tố quyết định khả năng hiện thực hóa cam kết mới của Tổng thống Abbas./.

Tổng thống Palestine cam kết tổ chức bầu cử và cải cách Tổng thống Abbas và chính quyền Palestine đang chịu áp lực ngày càng tăng từ Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia Arab để thực hiện cải cách và tổ chức bầu cử.