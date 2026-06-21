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Dư luận Israel nói gì về vị thế Iran sau cuộc chiến Trung Đông?

Một cuộc khảo sát công bố ngày 21/6 cho thấy 92,1% người dân Israel tin rằng Iran đã chiến thắng sau xung đột. Niềm tin vào Thủ tướng Netanyahu suy giảm nghiêm trọng với tỷ lệ ủng hộ chỉ còn 29,4%.

Minh Hiếu
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Dư luận Israel nói gì về vị thế Iran sau cuộc chiến Trung Đông?

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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Dư luận Israel nói gì về vị thế Iran sau cuộc chiến Trung Đông?

Đa số người dân EU ủng hộ Anh quay trở lại khối

Cuba vượt khó bằng cải cách và tình đoàn kết quốc tế

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Ảnh hưởng chiến tranh Trung Đông #Ý kiến người Israel về Iran #Suy giảm ủng hộ Thủ tướng Netanyahu #Quan điểm quốc tế về xung đột #Chuyển động chính trị khu vực

CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

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