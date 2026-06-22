Mỹ và Iran cùng tuyên bố chiến thắng: Thỏa thuận lịch sử hay phép thử mới?

Sau hơn 100 ngày xung đột, Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn. Cả hai đều tuyên bố chiến thắng, nhưng những vấn đề cốt lõi vẫn đang chờ lời giải trên bàn đàm phán.

Hơn 100 ngày sau khi xung đột bùng phát, Mỹ và Iran đã đạt được Biên bản Ghi nhớ (MoU), mở đường cho tiến trình đàm phán mới về chương trình hạt nhân Iran. Washington và Tehran đều khẳng định mình là bên chiến thắng, song các vấn đề then chốt như kho uranium làm giàu, lộ trình dỡ bỏ trừng phạt và an ninh khu vực vẫn chưa được giải quyết. Trong bối cảnh đó, 60 ngày đàm phán sắp tới được đánh giá sẽ quyết định liệu Trung Đông có bước vào giai đoạn ổn định mới hay chỉ đang tạm nghỉ giữa một cuộc khủng hoảng kéo dài./.