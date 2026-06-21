Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX: 123 tác phẩm được vinh danh

Các tác phẩm đã phản ánh toàn diện, sâu sắc đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước trong năm 2025.

Tối 21/6/2026, tại thành phố Hải Phòng đã diễn ra Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025.

123 tác phẩm báo chí xuất sắc được trao giải, gồm: 11 Giải A, 26 Giải B, 50 Giải C và 36 Giải Khuyến khích. Các tác phẩm đã phản ánh toàn diện, sâu sắc đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước trong năm 2025.

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, nghiêm túc, có tính phát hiện cao, đề cập những vấn đề mới và những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm; đồng thời thể hiện rõ tính phản biện và tính xây dựng trong việc góp ý, hoàn thiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, đề xuất nhiều giải pháp, mô hình hay, có sức lan tỏa tích cực trong xã hội./.