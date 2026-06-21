Báo chí giữ vững vai trò mỏ neo định hướng dư luận và chuẩn mực

Hội Báo toàn quốc năm 2026 khép lại hành trình đầy ấn tượng tại thành phố Cảng vào chiều 21/6.

Sự kiện vượt ra ngoài khuôn khổ một không gian biểu dương lực lượng của nền báo chí cách mạng Việt Nam, trở thành diễn đàn học thuật, chính luận chuyên sâu, định hình bước đi của truyền thông cả nước trước các thách thức mang tính thời đại.

Báo chí vượt trội về độ tin cậy và giá trị nhân văn

Việc Ban tổ chức lựa chọn Hải Phòng làm nơi đăng cai Hội Báo toàn quốc mang lại luồng sinh khí mới. Giữa không gian rực rỡ của thành phố Hoa phượng đỏ, sự chuyển mình mạnh mẽ của một trung tâm kinh tế - xã hội năng động phía Bắc cộng hưởng rõ nét với tinh thần đổi mới, sáng tạo của giới báo chí.

Sự hiếu khách, công tác tổ chức bài bản của chính quyền và nhân dân địa phương tạo điều kiện tối đa để các cơ quan báo chí cả nước phô diễn thành tựu công nghệ truyền thông hiện đại.

Không dừng lại ở yếu tố địa lý đăng cai, chính nội lực và tầm vóc của một thành phố Cảng đang bứt tốc về hạ tầng, logistics, công nghiệp công nghệ cao đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tư duy hội nhập của giới báo chí.

Đối với đội ngũ người làm báo, sự kiện là điểm hẹn sẻ chia và gắn kết nghiệp vụ sâu sắc. Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhận định, Hội Báo ghi nhận bước tiến vượt bậc về cả quy mô lẫn chất lượng.

Đây là minh chứng cho thấy báo chí địa phương và Trung ương đang nỗ lực tự thân, chủ động tiếp cận công nghệ để làm chủ dòng chảy thông tin, khẳng định vị thế chủ lưu trước sự cạnh tranh gay gắt của các nền tảng xuyên biên giới.

Sự hòa quyện giữa công nghệ hiện đại và bản sắc văn hóa vùng miền chính là dấu ấn đậm nét nhất mà các đoàn địa phương mang đến đất Cảng.

Chia sẻ về điều này, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng Trần Hoài Nam nhấn mạnh, đến với Hội Báo toàn quốc tại Hải Phòng, chúng tôi mang theo hơi thở của báo chí vùng cao, nơi những người làm báo vẫn ngày đêm vượt núi, băng đèo đến với đồng bào.

Dấu ấn đặc biệt của Ngày hội năm nay là cơ hội để báo chí các tỉnh miền núi cọ xát, học hỏi tư duy tòa soạn số. Chúng tôi nhận ra rằng, dù ở địa đầu Tổ quốc, báo chí vẫn có thể bứt phá nếu biết tận dụng công nghệ để lan tỏa những giá trị bản sắc độc bản của địa phương đến với công chúng cả nước.

Ở góc độ những người trực tiếp cầm bút, các phóng viên, nhà báo coi đây là cơ hội quý báu để đo lường hiệu ứng xã hội của tác phẩm.

Trưởng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại tỉnh Hưng Yên, nhà báo Nguyễn Mạnh Khánh bày tỏ: "Đến với Hội Báo toàn quốc, chúng tôi không chỉ tìm kiếm sự đồng điệu của đồng nghiệp mà còn kiểm chứng sức sống của tác phẩm thông qua phản hồi trực tiếp từ công chúng đất Cảng.

Đặc biệt, gian trưng bày của TTXVN năm nay đã khẳng định mạnh mẽ vị thế của một hãng Thông tấn quốc gia đa phương tiện.

Giữa không gian Hội Báo sôi động, gian thông tin của TTXVN thực sự là một điểm nhấn hiện đại, nơi tích hợp dòng chảy tin tức không ngừng nghỉ với các sản phẩm truyền thông số thế hệ mới, cho thấy một tinh thần thông tấn luôn tiên phong, chuyên nghiệp và tiệm cận với các xu hướng báo chí tiên tiến nhất."

Đặc biệt, tại Diễn đàn Báo chí toàn quốc trong khuôn khổ sự kiện, các diễn giả, nhà nghiên cứu, đạt được đồng thuận cao về một tư duy cốt lõi, đó là công nghệ, dù tiến bộ đến đâu, đóng vai trò công cụ hỗ trợ; giá trị sống còn của báo chí chính thống nằm ở chiều sâu nội dung và tính xác thực.

Trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ thông tin thật giả khó lường, cuộc cạnh tranh giành giật sự chú ý của công chúng đang đẩy nhiều cơ quan truyền thông vào bẫy "giật gân, câu khách."

Các chuyên gia nhấn mạnh, cơ quan báo chí phải giữ vững vai trò mỏ neo định hướng dư luận bằng những vệt bài chính luận sắc bén, bảo đảm dòng thông tin chủ lưu luôn ổn định, chuẩn mực. Báo chí không thể thắng mạng xã hội về tốc độ, nhưng sẽ vượt trội về độ tin cậy và giá trị nhân văn.

Chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Hội báo toàn quốc 2026. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tạo xung lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Chuỗi sự kiện Hội Báo toàn quốc năm 2026 tại Hải Phòng đã cụ thể hóa những thông điệp chiến lược, khái quát lộ trình phát triển của truyền thông cả nước bám sát các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước.

Một trong những thông điệp trực diện và mạnh mẽ nhất từ Hội Báo gửi đến cả hiện tại và tương lai chính là tính cấp bách của việc bảo vệ bản quyền báo chí trong kỷ nguyên AI.

Tại các diễn đàn, giới chuyên gia và lãnh đạo các cơ quan truyền thông đều đưa ra cảnh báo, nếu không quyết liệt bảo vệ bản quyền, báo chí sẽ đối mặt với những khó khăn khôn lường trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Khi các mô hình ngôn ngữ lớn và công cụ AI có thể quét dữ liệu, "xào nấu" và phân phối lại thông tin chính thống trong vòng vài giây mà không cần xin phép, các tòa soạn không chỉ bị tổn thương về mặt uy tín mà còn bị suy kiệt về nguồn thu kinh tế.

Bảo vệ bản quyền lúc này không còn là câu chuyện pháp lý thuần túy, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để bảo vệ tài nguyên tri thức, bảo vệ công sức dấn thân của phóng viên và duy trì sự sống còn của các cơ quan báo chí chủ lưu.

Đây chính là nền tảng cốt lõi để các tòa soạn tích lũy nguồn lực, tái đầu tư vào công nghệ và con người trong cuộc đua chuyển đổi số, ông Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.

Hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của TTXVN tại Hội Báo toàn quốc lần này là khai trương Chuyên trang “Chuyển động số.”

Chuyên trang được xây dựng với khát vọng trở thành một không gian tri thức mở, nơi kết nối các nhà hoạch định chính sách, giới khoa học, doanh nghiệp công nghệ, cộng đồng đổi mới sáng tạo và đông đảo công chúng.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Việt Trang cho rằng Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã mở ra một không gian phát triển rộng lớn, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực then chốt cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành nền tảng nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và sức mạnh tổng hợp của đất nước.

Tinh thần đó cũng chính là yêu cầu và sứ mệnh đặt ra đối với các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, trong đó có TTXVN.

Sứ mệnh của báo chí lúc này là lan tỏa mạnh mẽ tư duy chiến lược đó, biến các chủ trương thành nhận thức chung và hành động cụ thể của toàn dân.

Đồng thời, chính các tòa soạn cũng phải là những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình sản xuất, quản trị tòa soạn hội tụ nhằm thích ứng với hệ sinh thái truyền thông mới.

Điều này góp phần hiện thực hóa yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc đưa các yếu tố then chốt này trở thành nền tảng nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và sức mạnh tổng hợp của đất nước.

Báo chí phải là công cụ sắc bén kích hoạt tư duy đổi mới sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo xung lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Từ định hướng vĩ mô đó, thông điệp từ Hội Báo toàn quốc 2026 xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó báo chí là dòng chảy chủ lưu khơi dậy khát vọng dân tộc.

Truyền thông chủ động lan tỏa năng lượng tích cực, vận dụng hiệu quả phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu," khơi dậy tinh thần tự hào và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các tác phẩm bám sát hơi thở đời sống, phản ánh sinh động công cuộc đổi mới, bứt phá công nghệ tại các địa phương, khẳng định thành tựu vĩ mô của đất nước bằng những câu chuyện thực tế sinh động.

Cùng với đó, kiên quyết xây dựng đội ngũ người làm báo "Mắt sáng, lòng trong, bút sắc." Sứ mệnh của báo chí phụ thuộc hoàn toàn vào tư cách và năng lực của người cầm bút.

Công nghệ và AI có thể hỗ trợ viết tin, dựng clip nhưng không thể thay thế được trái tim nhân ái, khối óc nhạy bén và cái nhìn đa chiều của người phóng viên tại hiện trường.

Khép lại chuỗi sự kiện tại Hải Phòng, hành trang ý nghĩa nhất của mỗi nhà báo là việc tiếp tục nâng cao trách nhiệm xã hội, giữ vững đạo đức nghề nghiệp trước mọi áp lực kinh tế và cám dỗ thị trường./.

Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, giữ vững chất lượng nội dung và bản lĩnh người làm báo chính là con đường duy nhất để khẳng định vai trò dẫn dắt và phát triển bền vững.