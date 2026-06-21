YouTube thay đổi cách giới trẻ Hàn Quốc tiếp cận tin tức

Sự phát triển mạnh mẽ của YouTube đang làm thay đổi sâu sắc cách công chúng Hàn Quốc tiếp cận thông tin, đồng thời đặt ra những thách thức mới đối với báo chí chính thống và các cổng thông tin điện tử vốn giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái tin tức suốt nhiều năm qua.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo “Khảo sát khán giả truyền thông năm 2025” do Quỹ Báo chí Hàn Quốc thực hiện với 6.000 người trưởng thành, công bố ngày 21/6, cho thấy tỷ lệ sử dụng các nền tảng video trực tuyến để tiếp cận tin tức hằng ngày đã tăng từ 18,4% lên 30% chỉ sau một năm.

Trong khi đó, theo báo cáo “Tin tức kỹ thuật số 2026” của Viện Báo chí Reuters, có tới 49% người Hàn Quốc sử dụng YouTube để theo dõi tin tức, cao hơn đáng kể mức trung bình 31% của 48 quốc gia được khảo sát.

Các số liệu cho thấy ngày càng nhiều người dùng tiếp cận thông tin thông qua những nội dung do YouTube đề xuất thay vì chủ động truy cập các trang báo hoặc cổng thông tin điện tử.

Theo các chuyên gia truyền thông, điều này phản ánh sự chuyển dịch từ mô hình “tìm kiếm thông tin” sang “tiếp xúc thông tin,” trong đó thuật toán ngày càng đóng vai trò quyết định nội dung nào được công chúng nhìn thấy.

Nhờ cơ chế cá nhân hóa, người dùng có thể tiếp cận các bản tin, bình luận thời sự hoặc nội dung liên quan đến các sự kiện nóng ngay trên trang chủ hoặc hệ thống video ngắn Shorts mà không cần thực hiện thao tác tìm kiếm. Điều đó đang biến YouTube thành điểm khởi đầu mới trong hành trình tiếp nhận tin tức của nhiều người dân Hàn Quốc.

Nhiều chuyên gia cho rằng đây không chỉ là sự thay đổi về kênh phân phối mà còn là sự tái cấu trúc quyền lực trong lĩnh vực truyền thông, khi vai trò vốn thuộc về các cơ quan báo chí và cổng thông tin điện tử dần chuyển sang các nền tảng công nghệ sở hữu thuật toán phân phối nội dung.

Xu hướng này diễn ra song song với sự suy giảm ảnh hưởng của các cổng thông tin điện tử truyền thống. Theo Quỹ Báo chí Hàn Quốc, tỷ lệ sử dụng tin tức thông qua các cổng thông tin đã giảm xuống còn 66,5%, mức thấp nhất kể từ khi cuộc khảo sát được triển khai.

Đặc biệt, sự phổ biến của điện thoại thông minh và các định dạng video ngắn đã giúp YouTube trở thành kênh tiếp nhận thông tin chủ đạo của giới trẻ, đồng thời nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng sang cả nhóm trung niên và người cao tuổi.

Trước sự thay đổi trong hành vi người dùng, các cơ quan báo chí Hàn Quốc cũng đang đẩy mạnh hiện diện trên nền tảng số. Nhiều đài truyền hình mở rộng sản xuất bản tin ngắn, nội dung phát trực tiếp và các chương trình chuyên biệt dành cho YouTube, trong khi các tòa soạn báo in tăng đầu tư vào video nhằm thu hút độc giả.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cảnh báo việc phụ thuộc ngày càng lớn vào YouTube cũng kéo theo nhiều rủi ro. Khả năng tiếp cận công chúng của các cơ quan báo chí hiện phụ thuộc đáng kể vào cơ chế đề xuất nội dung của nền tảng, trong khi các thay đổi thuật toán có thể tác động mạnh đến lượng người xem và doanh thu.

Bên cạnh đó, những lo ngại liên quan đến tin giả, nội dung giật gân và ảnh hưởng của thuật toán đối với quá trình hình thành dư luận xã hội đang thúc đẩy các cuộc tranh luận mới về trách nhiệm của nền tảng. Mặc dù không trực tiếp sản xuất tin tức, YouTube lại đóng vai trò ngày càng lớn trong việc quyết định nội dung nào được ưu tiên tiếp cận người dùng.

Trong bối cảnh YouTube ngày càng trở thành “cổng tin tức mới”, các vấn đề về trách nhiệm pháp lý đối với thuật toán, tính minh bạch trong vận hành nền tảng và khả năng bảo đảm môi trường thông tin lành mạnh được dự báo sẽ tiếp tục là chủ đề trọng tâm trong các cuộc thảo luận chính sách tại Hàn Quốc thời gian tới./.

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