Bế mạc Hội báo: Chuyên trang Đại hội Đảng XIV của VietnamPlus được trao Giải A

Chiều 21/6, tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc năm 2026 với chủ đề "Báo chí Việt Nam-Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới" đã khép lại, cùng với đó là Lễ tổng kết và trao các giải thưởng trong khuôn khổ Hội Báo.

Báo Điện tử VietnamPlus vinh dự được trao Giải A cho Chuyên trang Đại hội Đảng XIV-Sự chuyển mình của dân tộc.

Chuyên trang ra đời nhằm hưởng ứng bầu không khí hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai phát triển của đất nước.

Đây là sản phẩm báo chí đa phương tiện được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, nhằm mang đến cho độc giả cái nhìn toàn diện, sâu sắc và sinh động về vai trò lãnh đạo của Đảng, những thành tựu nổi bật của đất nước cũng như khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Ngoài việc cung cấp thông tin, “Đại hội Đảng XIV: Sự chuyển mình của dân tộc” còn là không gian tương tác số hiện đại, nơi các giá trị lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội được kể lại bằng ngôn ngữ báo chí hiện đại hấp dẫn nhưng vẫn gần gũi với nhiều nhóm độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trang thông tin được cấu trúc thành bốn phần nội dung chính gồm: Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Sự lãnh đạo của Đảng, Dấu ấn đất nước đổi mới và Trò chơi tin tức/News Game.

Mở đầu trang thông tin là chuyên mục “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, tập trung giới thiệu những định hướng chiến lược, tư duy phát triển và tầm nhìn tương lai của đất nước trong giai đoạn mới.

Nội dung nổi bật của chuyên mục là các tác phẩm longform được xây dựng từ những bài phát biểu quan trọng, các chỉ đạo và thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm liên quan đến công cuộc phát triển đất nước. Thông qua hình thức trình bày hiện đại, kết hợp giữa văn bản, hình ảnh, đồ họa, video và hiệu ứng tương tác, các tác phẩm giúp độc giả tiếp cận những nội dung lý luận, chính trị vốn có tính khái quát cao theo cách thức trực quan và dễ hiểu hơn.

Phần nội dung thứ hai mang tên “Sự lãnh đạo của Đảng” tập trung khắc họa vai trò lịch sử và thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của đất nước.

Thông qua hệ thống các bài longform được sản xuất công phu, chuyên mục giúp độc giả hiểu rõ hơn về sự phát triển và trưởng thành của Đảng cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó, chuyên mục góp phần khẳng định vai trò trung tâm của Đảng trong việc dẫn dắt đất nước vượt qua những giai đoạn khó khăn, tận dụng thời cơ phát triển và định hướng tương lai dân tộc trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Tiếp theo, chuyên mục “Dấu ấn đất nước đổi mới” là bức tranh sinh động phản ánh những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đã đạt được trong suốt quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

Các tác phẩm longform trong chuyên mục dẫn dắt độc giả khám phá hành trình chuyển mình mạnh mẽ của đất nước trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, hạ tầng, khoa học-công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, đối ngoại và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của trang thông tin chuyên sâu là chuyên mục “Trò chơi tin tức/News Game.” Đây là hình thức thể hiện mới, kết hợp giữa nội dung báo chí và trải nghiệm tương tác nhằm giúp độc giả tiếp cận kiến thức về Đảng Cộng sản Việt Nam một cách nhẹ nhàng, sinh động và hấp dẫn hơn.

Điểm nổi bật xuyên suốt của trang thông tin “Đại hội Đảng XIV: Sự chuyển mình của dân tộc” là việc ứng dụng mạnh mẽ các yếu tố tương tác trong quá trình sản xuất và trình bày nội dung.

Thiết kế giao diện được xây dựng theo hướng hiện đại, thẩm mỹ cao, tối ưu cho cả thiết bị máy tính và thiết bị di động. Cấu trúc nội dung được tổ chức khoa học, cho phép độc giả dễ dàng khám phá từng chuyên mục, đồng thời khuyến khích họ dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu các nội dung chuyên sâu./.

Hội báo toàn quốc năm 2026 chính thức khai mạc tại thành phố Hải Phòng Hội Báo toàn quốc năm 2026 không chỉ là nơi để tôn vinh những thành tựu của báo chí nước nhà, mà còn là diễn đàn giao lưu mở, là cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa những người làm báo với công chúng.