Báo Điện tử VietnamPlus tiếp lửa hành trình gieo chữ nơi vùng cao Thái Nguyên

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Điện tử VietnamPlus phối hợp với Tập đoàn Samsung triển khai chương trình "Bếp ấm cho em" tại xã Văn Lăng (Thái Nguyên), trao tặng trang thiết bị nhà bếp và học bổng cho học sinh vùng cao.

Ngày 14/6, Báo Điện tử VietnamPlus phối hợp cùng Tập đoàn Samsung cùng với sự phối hợp của Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Bếp ấm cho em.”

Chương trình nhằm nâng cấp điều kiện cơ sở vật chất và cải thiện chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh tại ba điểm trường khó khăn: Bản Tèn, Liên Phương và Tam Va thuộc Trường Mầm non xã Văn Lăng.

Xã miền núi Văn Lăng có địa bàn rộng lớn (trên 75km²) với hơn 9.000 nhân khẩu . Trong đó, đồng bào các dân tộc thiểu số như Mông, Tày, Nùng, Dao chiếm trên 60% (riêng dân tộc Mông chiếm hơn 30%) .

Do địa hình chia cắt và kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đời sống của người dân nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều.

Để con em thuận tiện đến lớp, các trường học tại Văn Lăng phải chia nhỏ thành nhiều điểm trường lẻ, gây áp lực lớn lên công tác quản lý và đầu tư hạ tầng .

Điển hình là Trường Mầm non Văn Lăng với 7 điểm trường lẻ . Trong đó, Điểm trường Bản Tèn nằm trên đỉnh núi ở độ cao khoảng 1.200m so với mực nước biển, cách trung tâm xã 13km . Đây là một trong những xóm bản xa xôi, cách trở nhất của tỉnh Thái Nguyên với 100% người dân là đồng bào Mông .

Tại Trường Mầm non Văn Lăng, 100% học sinh thuộc diện hộ nghèo và là người dân tộc thiểu số, khiến công tác chăm sóc bán trú gặp vô vàn trở ngại .

Do thiếu thốn trang thiết bị, nhân viên nuôi dưỡng phải nấu ăn bằng bếp gas nhỏ rất vất vả, đồng thời phải luộc từng chiếc bát để đảm bảo vệ sinh do không có tủ sấy .

Việc vận chuyển và bảo quản thực phẩm đến các điểm trường lẻ xa xôi cũng bị ảnh hưởng trực tiếp, tác động không nhỏ đến việc chăm sóc dinh dưỡng của trẻ .

Thấu hiểu những khó khăn đó, Báo Điện tử VietnamPlus và Tập đoàn Samsung đã trao tặng các trang thiết bị nhà bếp thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của nhà trường .

Món quà do Báo Điện tử VietnamPlus phối hợp với Tập đoàn Samsung mang đến các điểm trường của Trường Mầm non Văn Lăng là bộ đồ dùng nhà bếp để phục vụ công tác nấu ăn cho các em học sinh, gồm 40 chiếc nồi inox, 8 bếp ga công nghiệp, 3 tủ cơm ga 20kg, các tủ sấy bát và tủ đựng bát inox.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Tiến Duẩn, Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus cho hay trong những năm qua Báo Điện tử VietnamPlus đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa tại nhiều địa phương trên cả nước như: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Cà Mau…

Trong số đó, có nhiều hoạt động hỗ trợ cơ sở vật chất cho các nhà trường nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

“Với các trang thiết bị bếp gas công nghiệp, tủ đựng bát, tủ sấy bát, nồi inox phục vụ sinh hoạt bán trú trao tặng cho các điểm trường, Báo Điện tử VietnamPlus rất vui và mong giúp cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên nấu ăn nhà trường bớt phần vất vả, mong em học sinh sẽ có những bữa ăn bán trú đảm bảo dinh dưỡng, đảm bảo an toàn thực phẩm, từ đó có sức khỏe tốt hơn, học tập tốt hơn, đến trường vui hơn,” nhà báo Trần Tiến Duẩn nói.

“Chương trình thiện nguyện của Báo Điện tử VietnamPlus và Tập đoàn Samsung có ý nghĩa rất thiết thực đối với nhà trường. Sự quan tâm, hỗ trợ của chương trình giúp cải thiện điều kiện chăm sóc bán trú, bổ sung trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác nuôi dưỡng trẻ, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn và sức khỏe cho học sinh, giúp các cô giáo và cô nhân viên nuôi dưỡng bớt vất vả hơn trong việc nấu ăn cho các con. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với cán bộ, giáo viên và các bậc phụ huynh,” cô Nguyễn Thị Lệ hiệu trưởng nhà trường chia sẻ./.

Báo Điện tử VietnamPlus tiếp lửa hành trình gieo chữ nơi vùng cao Thái Nguyên Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Điện tử VietnamPlus phối hợp với Tập đoàn Samsung triển khai chương trình "Bếp ấm cho em" tại xã Văn Lăng (Thái Nguyên), trao tặng trang thiết bị nhà bếp và học bổng cho học sinh vùng cao.