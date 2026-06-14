Về nguồn để tiếp lửa nghề: Chuyến trở về đặc biệt của Báo Điện tử VietnamPlus

Mỗi năm, hành trình "về nguồn" đã trở thành một nét đẹp quen thuộc trong hoạt động của Báo Điện tử VietnamPlus. Đó không chỉ là những chuyến đi tham quan, dâng hương tại các di tích lịch sử thiêng liêng của đất nước, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, phóng viên lắng lại giữa nhịp sống nghề báo đầy chuyển động, trở về với cội nguồn của dân tộc, của lịch sử và của chính nghề nghiệp mình đang theo đuổi.

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hành trình ấy đưa tập thể cán bộ, phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus tìm về một "địa chỉ đỏ" đặc biệt: Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại tỉnh Thái Nguyên - ngôi trường dạy làm báo đầu tiên và duy nhất của Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến.

Chuyến đi không chỉ là cuộc trở về với một di tích lịch sử, mà còn là cuộc trở về với những giá trị nền tảng đã làm nên bản lĩnh, phẩm chất và tinh thần của báo chí cách mạng Việt Nam.

Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng nằm tại tỉnh Thái Nguyên, được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo Tổng bộ Việt Minh thành lập. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng nằm tại tỉnh Thái Nguyên, được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo Tổng bộ Việt Minh thành lập. Đây là cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đồng thời cũng là ngôi trường dạy làm báo duy nhất của Việt Nam trong giai đoạn đặc biệt ấy.

Lớp học đầu tiên khai giảng ngày 4/4 và bế giảng ngày 6/7/1949. Khóa học chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, nhưng đã quy tụ 42 học viên, trong đó có 3 nữ học viên, cùng học tập dưới sự dẫn dắt của những người thầy là các nhà hoạt động chính trị, nhà báo, nhà văn nổi tiếng như Tổng Bí thư Trường Chinh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tố Hữu, Trần Huy Liệu, Xuân Diệu, Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Tuân, Nguyễn Đình Thi, Nam Cao...

Do hoàn cảnh lịch sử, trường chỉ đào tạo một khóa duy nhất. Nhưng chính khóa học ngắn ngủi ấy đã để lại một giá trị dài lâu. Từ mái trường đơn sơ đó, những người học báo đầu tiên đã trưởng thành, góp phần hình thành đội ngũ làm báo cách mạng trong buổi đầu kháng chiến và tiếp tục đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh, thống nhất đất nước. Vì vậy, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng được xem như một dấu son đặc biệt trong lịch sử báo chí Việt Nam.

Năm 2019, địa điểm này được công nhận là Di tích cấp Quốc gia. Đó là sự ghi nhận xứng đáng đối với một di tích không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn mang giá trị nghề nghiệp, văn hóa và tinh thần to lớn đối với đội ngũ người làm báo cả nước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sau khi được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia vào ngày 28/3/2019, Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục được chăm lo, đầu tư để phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục truyền thống.

Năm 2024, nhân dịp chào mừng 75 năm Ngày thành lập Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên triển khai công trình tu bổ, tôn tạo di tích.

Sau 7 tháng thực hiện, công trình đã hoàn thành trong niềm phấn khởi, tự hào của những người làm báo cả nước. Không gian di tích hôm nay không còn chỉ là dấu tích lịch sử được bảo tồn, mà đã trở thành một quần thể có sức hấp dẫn lớn đối với hoạt động giáo dục truyền thống và du lịch về nguồn.

Đã thành thông lệ, mỗi năm tòa soạn Báo Điện tử VietnamPlus đều tổ chức những chuyến về nguồn để thăm và dâng hương tại các di tích lịch sử thiêng liêng của đất nước.

Hoạt động ấy mang ý nghĩa thiết thực, nhắc nhở mỗi cán bộ, phóng viên về những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; từ đó thêm trân trọng, tự hào về nền độc lập, tự do mà hôm nay chúng ta đang được thụ hưởng.

(Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Với những người làm báo, mỗi chuyến đi như vậy còn là một bài học sinh động về nghề nghiệp. Không gian của di tích, dấu tích của lịch sử, câu chuyện của những thế hệ đi trước… tất cả góp phần mở mang kiến thức, bồi đắp chiều sâu văn hóa và củng cố tinh thần, đạo đức báo chí cách mạng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Năm nay, điểm đến của hành trình ấy là Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng - một địa chỉ đặc biệt không chỉ của báo chí Việt Nam mà còn của lịch sử cách mạng Việt Nam.

Chi bộ Báo Điện tử VietnamPlus tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý 2/2026 ngay tại Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trong chương trình về nguồn, Chi bộ Báo Điện tử VietnamPlus cũng tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý 2/2026 tại đây. Từ di tích lịch sử ấy, tinh thần học tập, rèn luyện và cống hiến của những người làm báo hôm nay như được tiếp thêm năng lượng mới.

Nhà sàn phỏng dựng từ ngôi nhà sàn của Tổng bộ Việt Minh trưng bày nội dung về Báo chí Chiến khu Việt Bắc giai đoạn 1946-1954.

Ngoài tấm bia di tích được dựng từ năm 2019, công trình tu bổ còn có nhiều hạng mục đáng chú ý. Nhà trưng bày rộng 80m2 được ví như một "bảo tàng thu nhỏ" về Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Nhà sàn phỏng dựng từ ngôi nhà sàn của Tổng bộ Việt Minh trưng bày nội dung về Báo chí Chiến khu Việt Bắc giai đoạn 1946-1954. Bên cạnh đó là phù điêu với 48 chân dung các thành viên Ban Giám hiệu, giảng viên và học viên của trường; hội trường phục vụ hội nghị, hội thảo có sức chứa trên 150 người; quảng trường rộng 200m2 phục vụ tổ chức sự kiện…

Các cán bộ, phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus tham quan khu trưng bày. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Những hạng mục này không chỉ làm phong phú diện mạo di tích mà còn giúp lịch sử trở nên sống động, gần gũi hơn với công chúng hôm nay. Người đến đây không chỉ để tham quan, mà còn để học, để nhớ, để cảm nhận rõ hơn một thời kỳ đầy gian khó nhưng giàu lý tưởng của báo chí cách mạng Việt Nam.

Các tài liệu, hiện vật gồm các mẩu tư liệu, đồ dùng của các nhà báo lão thành, chiến sỹ cách mạng được thu thập và trưng bày tại đây. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhờ sự đầu tư đó, nơi đây dần trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần làm phong phú thêm hệ thống "địa chỉ đỏ" tại Thái Nguyên. Theo Ban Quản lý di tích, đã có nhiều hoạt động về nguồn, tri ân người làm báo được tổ chức tại đây, trong đó có chương trình "Truyền thông, trải nghiệm thực tế: Lịch sử và di sản báo chí cách mạng Việt Nam."

Đằng sau mỗi hiện vật, mỗi bức ảnh, mỗi mẩu tư liệu là một câu chuyện của nghề, một ký ức của thời đại đối với di sản báo chí nước nhà. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Với mỗi thành viên Báo Điện tử VietnamPlus, chuyến đi đến Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng là một trải nghiệm giàu cảm xúc. Giữa không gian thấm đẫm dấu ấn lịch sử, người làm báo hôm nay như được gặp lại những lớp người đi trước, được đối thoại với quá khứ và soi chiếu lại chính mình trong hiện tại.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sự bồi hồi không chỉ đến từ ý nghĩa của một di tích cấp Quốc gia, mà còn đến từ việc nhận ra nghề báo Việt Nam đã đi qua một hành trình đặc biệt: từ lớp học trong kháng chiến với điều kiện vô cùng thiếu thốn, đến nền báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, đa phương tiện hôm nay.

Hành trình "về nguồn" không dừng lại ở sự tri ân, đó còn là sự nhắc nhớ về sứ mệnh của người làm báo trong thời đại mới. Mỗi cán bộ, phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus khi đứng trước di tích lịch sử ấy đều có thêm một niềm tự hào, đồng thời cũng có thêm một lời nhắc nhở âm thầm, phải tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, chính xác, nhân văn và trách nhiệm./.