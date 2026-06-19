Đắk Lắk: Xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành thủ phủ càphê ngon nhất thế giới

Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu xây dựng Buôn Ma Thuột thành trung tâm trải nghiệm càphê hàng đầu Việt Nam và là điểm đến du lịch càphê đặc sắc của thế giới; trở thành biểu tượng toàn cầu về càphê Robusta chất lượng cao.

Đây là một trong những nội dung chính của Chương trình hành động Chiến lược xây dựng “Buôn Ma Thuột - Thủ phủ càphê ngon nhất thế giới” giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.

Chương trình hành động là bước cụ thể hóa Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 30/10/2025 của Tỉnh ủy nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định phát triển thương hiệu Càphê Buôn Ma Thuột là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao vị thế, giá trị và sức cạnh tranh cho ngành hàng càphê tỉnh Đắk Lắk.

Chương trình hành động đặt mục tiêu xây dựng Buôn Ma Thuột thành trung tâm trải nghiệm càphê hàng đầu Việt Nam và là điểm đến du lịch càphê đặc sắc của thế giới; trở thành biểu tượng toàn cầu về càphê Robusta chất lượng cao.

Trong giai đoạn 2026-2027, tỉnh hướng đến hình thành nền tảng và định vị điểm đến với mục tiêu mỗi năm: đón bình quân 135 nghìn lượt khách quốc tế; tổng lượng khách du lịch đạt khoảng 8,5 triệu lượt; doanh thu du lịch đạt 17.000 tỷ đồng và thời gian lưu trú bình quân của du khách đạt khoảng 2 ngày.

Đồng thời, xây dựng và đưa vào khai thác khoảng 50 sản phẩm, tour và trải nghiệm du lịch càphê đặc trưng; hình thành các không gian trải nghiệm văn hóa càphê; xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu: “Buôn Ma Thuột - Thủ phủ càphê ngon nhất thế giới.”

Tỉnh Đắk Lắk có diện tích càphê lớn nhất cả nước và đang thực hiện lộ trình đưa thành phố Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới. Trong ảnh: Cà phê đặc sản của trang trại Aeroco Coffee (Đắk Lắk) đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đến giai đoạn 2028-2030, đặt mục tiêu mỗi năm đón 180.000 lượt khách quốc tế; tổng lượng khách đạt 11 triệu lượt; doanh thu đạt 26.000 tỷ đồng và thời gian lưu trú đạt 2,5 ngày; phát triển và đưa vào khai thác khoảng 100 sản phẩm, tour và trải nghiệm du lịch càphê; hình thành hệ sinh thái du lịch càphê đa dạng; phấn đấu nằm trong top 10 điểm đến du lịch càphê tiêu biểu của thế giới.

Khẳng định vị thế toàn cầu trong giai đoạn 2031-2035, Đắk Lắk phấn đấu đón 290.000 lượt khách quốc tế mỗi năm; tổng lượng khách đạt 16 triệu lượt, đưa doanh thu du lịch đạt 49.000 tỷ đồng mỗi năm và nâng thời gian lưu trú lên 3-4 ngày.

Đặc biệt, doanh thu từ du lịch và các ngành kinh tế liên quan đến càphê phấn đấu đạt khoảng 2 tỷ USD mỗi năm, đưa Buôn Ma Thuột vào nhóm 5 điểm đến du lịch càphê tiêu biểu nhất thế giới.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, trong 6 tháng cuối năm 2026, tỉnh sẽ tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ ngắn hạn nhằm tạo độ nhận diện toàn cầu và hình thành hạ tầng cơ bản.

Các phần việc trọng tâm bao gồm nghiên cứu xây dựng xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu: “Buôn Ma Thuột - Thủ phủ càphê ngon nhất thế giới” và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các thành phần của bộ nhận diện này; mở chiến dịch truyền thông quốc tế đa ngôn ngữ trên các nền tảng số; xây dựng “Phố Càphê Buôn Ma Thuột” gắn với phát triển kinh tế đêm và du lịch đô thị; lắp đặt hệ thống biển chỉ dẫn du lịch song ngữ tích hợp mã QR thông minh; xây dựng “Tuyến du lịch càphê” đặc trưng như: Coffee Farm Tour, Coffee Roasting Tour, Coffee Brewing Tour, Coffee Harvest Festival Tour; xây dựng “Chợ đêm càphê Buôn Ma Thuột” theo hướng không gian văn hóa-ẩm thực-càphê Tây Nguyên về đêm.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực tham mưu tổ chức thực hiện, điều phối liên ngành và huy động các nguồn lực từ ngân sách, xã hội hóa để đảm bảo tiến độ triển khai chiến lược quy mô này theo từng giai đoạn cụ thể đề ra trong chương trình hành động.

Với văn hóa càphê đặc sắc, vùng nguyên liệu robusta hàng đầu thế giới cùng bản sắc địa phương riêng biệt, mới đây, Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam) vừa được tạp chí National Geographic (Mỹ) bình chọn ở vị trí thứ 4 trong danh sách 15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2026.

Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất càphê lớn thứ hai thế giới sau Brazil và Buôn Ma Thuột được xem là thủ phủ của ngành càphê trong nước. Đắk Lắk cung cấp hơn 40% lượng càphê xuất khẩu của Việt Nam tới hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời là vùng sản xuất robusta lớn nhất thế giới.

Các tiết mục trong đêm nghệ thuật “Bay lên di sản càphê toàn cầu” khai mạc Lễ hội Di sản Càphê Toàn cầu. (Nguồn: Vietnam+)

Tại Buôn Ma Thuột, mỗi tách càphê không đơn thuần là một thức uống mà còn chứa đựng câu chuyện về đất đỏ bazan, khí hậu cao nguyên, bàn tay người trồng càphê và nhịp sống khoáng đạt của vùng đất đại ngàn.

Càphê hiện diện trong từng buổi sáng đậm vị, trong những câu chuyện của người nông dân trên nương rẫy, các xưởng rang thủ công và cả những bảo tàng chuyên biệt. Chính hệ sinh thái này giúp du khách cảm nhận trọn vẹn hơi thở của Tây Nguyên.

Ngoài thưởng thức càphê, du khách đến Buôn Ma Thuột còn có cơ hội khám phá nhiều trải nghiệm gắn liền với loại nông sản làm nên danh tiếng của vùng đất này.

Tháng 3/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận “Tri thức trồng và chế biến càphê Đắk Lắk là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hiện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép tỉnh Đắk Lắk lập Hồ sơ khoa học Di sản văn hóa phi vật thể “Tri thức trồng và chế biến càphê Đắk Lắk” ghi danh vào Danh sách của UNESCO./.

Văn hóa càphê đưa Buôn Ma Thuột lọt top 15 điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới Buôn Ma Thuột được National Geographic bình chọn vị trí thứ 4 trong danh sách 15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2026 nhờ văn hóa càphê đặc sắc và vùng nguyên liệu robusta hàng đầu.