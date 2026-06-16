Việt Nam đồng hành cùng Tiểu vùng Mê Công mở rộng thúc đẩy phát triển du lịch

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Phó Cục trưởng Phan Linh Chi vừa dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự Phiên họp Nhóm công tác Du lịch Tiểu vùng Mê Công mở rộng (TWG GMS 57) trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Mê Công (MTF) 2026, diễn ra tại Myanmar. Nội dung trọng tâm của Phiên họp là góp ý bản dự thảo cuối cùng Kế hoạch Hành động Marketing Du lịch GMS giai đoạn 2026-2030.

Về phía Việt Nam, Phó Cục trưởng Phan Linh Chi cho biết lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt Kế hoạch Hành động Marketing Du lịch GMS, đồng thời bày tỏ tin tưởng kế hoạch sẽ góp phần quan trọng nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Chiến lược Du lịch GMS đến năm 2030.

Tại phiên họp, các quốc gia thành viên GMS cũng đã cập nhật tình hình phát triển du lịch, chính sách thị thực tạo thuận lợi cho du khách, các thị trường nguồn hàng đầu, chiến lược du lịch quốc gia, các sáng kiến du lịch thông minh cũng như các dự án hợp tác du lịch xuyên biên giới trong Tiểu vùng…

Phó Cục trưởng Phan Linh Chi thông tin tại sự kiện, du lịch Việt Nam tiếp tục là điểm sáng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh phục hồi du lịch toàn cầu còn nhiều thách thức. Năm 2025, Việt Nam đón 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21% so với năm trước và là mức cao nhất trong lịch sử ngành du lịch.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10,6 triệu lượt, với tổng thu từ du lịch đạt khoảng 471.000 tỷ đồng (tương đương 18,5 tỷ USD). Những con số cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ của cả du lịch quốc tế và nội địa.

Trưởng đoàn các nước GMS chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TITC)

Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường nguồn lớn nhất, chiếm gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Ngoài ra, tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng của ngành du lịch Việt là Nga, Ấn Độ, Philippines cùng các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Campuchia...

Đặc biệt, Việt Nam cũng tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch thế giới với nhiều giải thưởng danh giá như: “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới,” “Điểm đến hàng đầu châu Á” do World Travel Awards trao tặng. Được vinh danh ở cấp khu vực và quốc tế có nhiều địa phương như: Mộc Châu, Tam Đảo, Đồng Văn, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội An và Ninh Bình.

Đáng chú ý, thời gian qua, hai làng du lịch cộng đồng Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) và Quỳnh Sơn (nay là xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đã được UN Tourism công nhận là “Làng Du lịch tốt nhất,” thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với phát triển du lịch bền vững dựa vào cộng đồng.

Nhân dịp này, đại diện đoàn Việt Nam giới thiệu và mời tới các đại biểu quốc tế loạt sự kiện du lịch lớn sẽ diễn ra từ nay tới cuối năm 2026 như Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC 2026) diễn ra từ ngày 27-29/8/2026, đồng thời khẳng định đang tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027./.

Quảng bá thế mạnh du lịch Việt Nam tại Hong Kong Tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế Hong Kong 2026, Việt Nam mong muốn học hỏi, kết nối với các đối tác quốc tế, đặc biệt là trong các loại hình du lịch tiềm năng mà Hong Kong có thế mạnh.