TP Hồ Chí Minh: Tăng trải nghiệm tại điểm đến tạo lợi ích "kép" cho du lịch

Trước bối cảnh biến động thị trường nguyên vật liệu toàn cầu tác động đến khâu vận chuyển khách, để tối ưu hóa chuỗi cung ứng du lịch thì nhiều doanh nghiệp du lịch-lữ hành Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng trải nghiệm tại điểm đến và thiết kế lại hành trình tour độc đáo hơn.

Điều này mang lại lợi ích kép, vừa đáp ứng xu hướng du lịch trải nghiệm, du lịch xanh… vừa tiết kiệm chi phí vận chuyển khách, tạo ra sức hút mới lạ cho mùa du lịch Hè 2026.

Kết nối du lịch đường thủy vào tour nội tỉnh

Mặc dù Thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào đầu mùa mưa, nhưng vẫn có nhiều ngày nắng nóng, nên người dân và du khách đến Thành phố có xu hướng ưa chuộng tour du lịch giải nhiệt.

Đây là lý do, du lịch đường thủy trên địa bàn thành phố không chỉ duy trì không khí nhộn nhịp, mà càng tạo sức hút hơn khi chào đón lượng khách dồi dào hơn, nhất là ở phân khúc gia đình, học sinh, sinh viên.

Chị Vân Khánh, cư ngụ tại phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ các con chị đã kết thúc năm học và bắt đầu nghỉ hè 2026, do đó gia đình lựa chọn những sản phẩm du lịch trong ngày và ngắn ngày nội tỉnh cho các con vui chơi, giải trí.

Trong số đó, du lịch đường thủy khá tiện lợi vì đáp ứng được thị hiếu du lịch của hầu hết thành viên trong gia đình, cũng như giải nhiệt khi thời tiết miền Nam vẫn có những ngày nắng nóng.

Đồng quan điểm, anh Quốc Hùng, cư ngụ tại phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra rằng du lịch đường thủy có thời gian hoạt động sau giờ hành chính khá phù hợp cho các gia đình tổ chức du lịch tại chỗ và thưởng thức ẩm thực.

Du lịch đường sông ở Thành phố Hồ Chí Minh. (Nguồn: TTXVN)

Bên cạnh đó, du lịch đường thủy có một số tour như “Ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn”, buýt sông,… có thể làm phong phú trải nghiệm phương tiện giao thông và ngắm nhìn những biểu tượng tiêu biểu của thành phố mang tên Bác.

Trong khi đó, một số du nước ngoài cho biết họ ấn tượng với du lịch đường thủy Thành phố Hồ Chí Minh, vì ngày càng tăng cường thêm trải nghiệm cho khách tham quan.

Trong số đó, có thể kể đến tour trực thăng kết hợp du lịch đường thủy xuất phát từ sân bay Vũng Tàu đưa khách chiêm ngưỡng Khu Dự trữ sinh quyển Cần Giờ và cung đường ven biển Long Hải thơ mộng.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Thị Ngọc Hiếu cho biết Sở luôn đồng hành và phối hợp cùng doanh nghiệp du lịch-lữ hành để tháo gỡ những thách thức trong việc nghiên cứu, xây dựng, phát triển sản phẩm tour mới lạ.

Thành phố đang sở hữu số lượng lớn tài nguyên thiên nhiên có tiềm năng khai thác trở thành điểm đến phục vụ du lịch, vui chơi, giải trí nội tỉnh.

Từ góc độ phát triển du lịch, các dự án hạ tầng chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng bởi không chỉ giải quyết bài toán kết nối giao thông mà còn tạo điều kiện tái cấu trúc không gian phát triển du lịch của toàn khu vực phía Nam.

Điển hình, kết nối liên vùng bằng việc triển khai cầu Cần Giờ và các công trình kết nối hướng biển sẽ từng bước tháo gỡ những hạn chế về khả năng tiếp cận điểm đến, rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ, đồng thời tăng cường liên kết với các địa phương ven biển trong khu vực.

Theo bà Hiếu, du lịch kết nối trực thăng với đường thủy, cùng những điểm tham quan tiêu biểu trên địa bàn thành phố cũng là một trong những sản phẩm góp phần tạo ra hệ sinh thái sản phẩm trải nghiệm mới dựa trên mạng lưới giao thông du lịch đa phương thức.

Điều này giúp tăng tính linh hoạt sản phẩm, ứng phó với biến động thị trường, tiết kiệm chi phí và thời gian vận chuyển khách.

Ngoài ra, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh còn có hàng loạt sản phẩm du lịch đường thủy hấp dẫn kết nối mạng lưới điểm đến nội tỉnh: du thuyền lưu trú nghỉ đêm Star of the South (Sea Stars Cruise) neo đậu tại khu vực Bến Nhà Rồng; Amiral Cruises for Presidents định vị phân khúc siêu sang, kết hợp nghệ thuật và văn hóa bản địa; tàu cao tốc Phú Quý Express - tàu hồng giường nằm, đưa du khách từ Cảng Nhà Rồng-Khánh Hội đi thẳng ra Côn Đảo.

Linh hoạt đường bay tiết kiệm chi phí

Kỳ nghỉ hè thường có thời gian dài là thời điểm lý tưởng để các gia đình cùng những "tín đồ xê dịch" tìm kiếm sự thư giãn, kết nối với người thân, bạn bè, hoặc trải nghiệm điều gì đó mới mẻ thông qua những chuyến đi.

Dù lựa chọn khám phá một điểm đến mới hay trở lại nơi nghỉ dưỡng yêu thích, tìm kiếm hành trình phù hợp với ngân sách vẫn là yếu tố quan trọng giúp kỳ nghỉ trọn vẹn hơn.

Sân bay Tân Sơn Nhất. (Nguồn: Vietnam+)

Bước vào mùa du lịch hè cao điểm, nền tảng du lịch số Agoda (Agoda) đã công bố danh sách các chặng bay nội địa và quốc tế từ Việt Nam có mức giá hấp dẫn nhất, mang đến những gợi ý thiết thực để du khách dễ dàng cân đối ngân sách và lựa chọn điểm đến phù hợp.

Theo dữ liệu mới từ Agoda cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh-Tuy Hòa (Phú Yên cũ) và Thành phố Hồ Chí Minh-Kuala Lumpur lần lượt là hai chặng bay nội địa và quốc tế khởi hành từ Việt Nam có giá vé phải chăng nhất trong mùa du lịch Hè 2026.

Một số chặng bay nội địa tiết kiệm khác xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh có thể kể đến là đi Đà Nẵng, Tam Kỳ (Quảng Nam cũ), Quy Nhơn (Bình Định cũ).

Đối với đường bay quốc tế có chi phí hợp lý xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh có thể kể đến là đi Johor Bahru, Singapore, Bangkok,… Với mức giá hợp lý, những chặng bay này mở ra thêm nhiều lựa chọn để du khách khám phá điểm đến nội địa lẫn nước ngoài trong mùa hè năm nay.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ truyền thông Du lịch Việt cho hay công ty giới thiệu chùm sản phẩm du lịch nội địa mới khi chủ động khai thác đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Vân Đồn.

Giải pháp đột phá này giúp tối ưu hóa chi phí và lộ trình, mang đến cho du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh cơ hội trải nghiệm đa dạng điểm đến trong hành trình tour.

Ông Vũ phân tích thêm, bằng việc tận dụng sân bay Vân Đồn làm cửa ngõ kết nối thẳng vào hệ thống cao tốc Đông Bắc, hành trình không chỉ cắt giảm tối đa thời gian di chuyển đường bộ, giảm mệt mỏi cho du khách, mà còn phá vỡ thế độc đạo của tuyến bay truyền thống, mở ra một xu hướng du lịch chất lượng cao với chi phí cạnh tranh nhất thị trường hè 2026.

Mùa Hè 2026 diễn ra trong bối cảnh du lịch Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực và ghi nhận rõ xu hướng tiêu dùng mới.

Dựa trên những chuyển dịch của thị trường, doanh nghiệp du lịch-lữ hành khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh, tiếp tục phát triển hệ sản phẩm hè theo hướng linh hoạt và lấy khách hàng làm trung tâm, giúp du khách dễ dàng lựa chọn hành trình phù hợp với quỹ thời gian, ngân sách, sở thích cá nhân và người đồng hành, đồng thời vẫn đảm bảo sự thuận tiện và chiều sâu trải nghiệm./.

Du lịch trải nghiệm “hồi sinh” vùng sinh thái lân cận Thành phố Hồ Chí Minh Ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh du lịch trải nghiệm đáp ứng xu hướng xanh thông qua tăng cường khai thác điểm đến du lịch sinh thái nội tỉnh và liên kết vùng.

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