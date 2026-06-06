Tiềm năng kết nối du lịch sinh thái giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp

Từ ngày 5-6/6, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức đoàn Famtrip khảo sát đa dạng điểm du lịch sinh thái, nông nghiệp và miệt vườn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, nhằm tăng cường khai thác tiềm năng kết nối du lịch giữa hai địa phương.

Chương trình thu hút sự tham gia của gần 100 đơn vị trong lĩnh vực du lịch đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp.

Tại cù lao Tân Phong, đoàn khảo sát đã tham quan vườn trái cây đặc sản địa phương như sầu riêng, mít, nhãn; trải nghiệm làng nghề thủ công cổ truyền như lò cốm, bánh tráng, kẹo dừa và bánh mứt.

Tại đây, đoàn khảo sát còn được trải nghiệm phương tiện đò chèo len lỏi vào trong rạch nhỏ, tận hưởng không khí trong lành và ngắm nhìn khung cảnh yên bình của làng quê Nam bộ.

Đến với Cụm du lịch cộng đồng “Rạch Chiếc-Vườn Lài”, đoàn khảo sát được nghe “Đờn ca tài tử” - một nét đặc trưng của người dân Nam Bộ.

Trong hành trình khảo sát, đoàn cũng được tham quan trại rắn Đồng Tâm, là “vương quốc rắn” lớn nhất miền Tây với hơn 1.000 cá thể thuộc khoảng 44 loài, trong đó có gần 700 rắn hổ mang và nhiều loài cực độc, quý hiếm trong Sách đỏ như hổ mang đất, hổ mang chúa.

Biểu diễn Đờn ca Tài tử. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Đối với những điểm đến văn hóa-ẩm thực, đoàn khảo sát cũng đến tham quan một số địa chỉ tiêu biểu: Di tích Quốc gia Đặc biệt địa điểm chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút, nhà cổ ông Kiệt, chùa Liên Hoa có Quan âm Phật Đài “Mẹ Nam Hải” cao 33m, đi tàu du lịch “check-in” hoàng hôn view cầu Rạch Miễu, thưởng thức đặc sản nước mía Mỹ Tho, giao lưu văn nghệ.

Điểm nhấn của chương trình lần này là đoàn khảo sát đã tham dự Lễ hội trái cây Đồng Tháp Lần thứ 1 năm 2026, đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức sau hợp nhất các địa phương.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Zenluxe (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết những điểm đến như cù lao Tân Phong của tỉnh Đồng Tháp khá phù hợp với nhóm đối tượng khách của công ty, nhất là phân khúc khách du lịch quốc tế.

Tại đây có những nét văn hóa, lối sống đặc trưng nổi bật của vùng Đồng bằng sông Cửu Long mà khách nước ngoài có thể trải nghiệm, tìm hiểu trong ngày hay đi tour ngắn ngày.

Đặc biệt, có sản phẩm du lịch đò chèo đưa du khách len lỏi qua những nhánh sông, đi vào đời sống người dân địa phương,… tạo sự hấp dẫn với khách nước ngoài.

Tuy nhiên, muốn khách lưu trú dài ngày và thu hút dòng khách số lượng lớn, địa phương cần nghiên cứu xây dựng cơ sở lưu trú đáp ứng từng phân khúc du khách tiềm năng muốn thu hút, hoặc dòng khách của công ty du lịch-lữ hành và thị trường có nhu cầu.

Bên cạnh đó, địa phương có thể phát triển sản phẩm du lịch liên tuyến, không chỉ với Thành phố Hồ Chí Minh mà với các tỉnh, thành lân cận để tận dụng thế mạnh của từng địa phương như Cần Thơ, tạo nên những hành trình tour tuyến đảm bảo yêu cầu ngày càng cao của khách quốc tế.

Tương tự, bà Lê Thị Quỳnh Như, đại diện Công ty cổ phần thương mại quốc tế Đại Việt chia sẻ, những điểm đến tham quan trong hành trình khảo sát lần này phù hợp với phân khúc khách quốc tế, cũng như miền Trung, miền Bắc với mong muốn trải nghiệm văn hóa, con người và đặc trưng vùng miền.

“Qua khảo sát có thể thấy, thế mạnh của những điểm đến trong hành trình là đặc sản miệt vườn, thiên nhiên, hoang sơ và về nguồn, đây là xu hướng nhiều du khách tìm kiếm trải nghiệm. Hiện tại, công ty dẫn đoàn về vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn khá hạn chế, nhưng sau hành trình khảo sát này sẽ xây dựng những sản phẩm mới, sáng tạo hơn để có thể thu hút khách như du lịch xanh: di chuyển bằng xe đạp vào nhà vườn hái trái cây...”, bà Như thông tin thêm.

Về phía cơ quan quản lý ngành, ông Phan Đông Nhựt, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, đối với hành trình khảo sát lần này thì điểm nổi bật là cù lao Tân Phong với giá trị đặc trưng là trái cây, nhất là sầu riêng.

Khi du khách trải nghiệm cù lao Tân Phong sẽ được kết hợp tham quan thêm chuỗi điểm đến trên sông Tiền và một số điểm đến đã xây dựng được thương hiệu của địa phương.

Hiện tại, cù lao Tân Phong đã có một số điểm lưu trú xanh và lượng khách ổn định, đáp ứng được lượng khách tour ngắn ngày lẫn dài ngày (2 ngày trở lên), thay vì chỉ là điểm dừng, hay trung chuyển qua địa phương khác. Do đó, doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể tham gia phát triển điểm đến này là nơi nghỉ dưỡng sinh thái cuối tuần, cũng như khai thác du lịch thái kết hợp lưu trú cho cả du khách trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, ông Nhựt cho rằng để hướng tới mục tiêu phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp và du lịch miệt vườn, chính quyền địa phương cần tăng cường công tác truyền thông, quảng bá các điểm đến mới, thay thế dần các điểm đến đã quen thuộc quanh Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời bổ trợ chuỗi sản phẩm du lịch cho các tỉnh, thành lân cận như Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang.

Song song đó, có thể nghiên cứu, xác định cù lao Tân Phong là điểm đến thí điểm về lưu trú gắn với hoạt động du lịch bền vững, hướng tới nhóm du khách có nhu cầu trải nghiệm không gian xanh.

Đây được xem là một trong những điểm đến tiềm năng, đồng thời các doanh nghiệp du lịch, lữ hành cần phát huy vai trò cầu nối, khai thác phân khúc khách hàng có khả năng chi trả cao cho các sản phẩm du lịch chất lượng, trải nghiệm mới lạ./.

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến là "điểm chạm" của du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình thành trung tâm du lịch số, trải nghiệm đa dạng và bền vững, hướng tới mục tiêu đón 11 triệu khách quốc tế năm 2026.

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