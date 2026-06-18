Đồng Tháp: Quảng bá hình ảnh, tiềm năng địa phương qua Lễ hội sen

Tối 18/6, tại Quảng trường Văn Miếu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp diễn ra Chương trình khai mạc Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ III, năm 2026 với chủ đề: "Về nghe Sen kể chuyện."

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại cho rằng, những năm qua, tỉnh Đồng Tháp đã tập trung phát triển nhiều ngành hàng chủ lực và thế mạnh, đặc sản nhằm nâng cao giá trị gia tăng, gắn sản xuất với chế biến, thương mại, du lịch và các hoạt động văn hóa.

Từ một loại cây quen thuộc của ruộng đồng, sen đã từng bước trở thành tài nguyên văn hóa đặc sắc của Đồng Tháp và đang từng bước trở thành nguồn lực mới cho phát triển kinh tế xanh của tỉnh. Việc gìn giữ và phát huy các giá trị của sen không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương mà còn tạo thêm sinh kế, việc làm và cơ hội phát triển cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Lễ hội sen năm nay diễn ra trong thời điểm tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Hoa sen sẽ cùng với các sản vật khác của Đồng Tháp được tạo trên nền tảng những giá trị tốt đẹp đã được vun đắp qua nhiều thế hệ, tỉnh có thêm điều kiện để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Bên cạnh đó, Lễ hội sen không chỉ là một hoạt động văn hóa, du lịch mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng, thu hút đầu tư và tạo thêm động lực phát triển cho địa phương.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, các cấp, các ngành cần tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; đồng thời, quan tâm bảo tồn các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người dân. Mọi hoạt động phát triển phải hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với gìn giữ bản sắc địa phương.

Mỗi người dân Đồng Tháp tiếp tục là một đại sứ quảng bá hình ảnh quê hương; mỗi sản phẩm sen là một câu chuyện về văn hóa và con người Đất Sen Hồng để mỗi du khách khi đến Đồng Tháp sẽ mang theo những ấn tượng đẹp về vùng đất nghĩa tình, thân thiện và giàu khát vọng vươn lên.

Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ III năm 2026 được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa, kinh tế và du lịch từ cây sen, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp trồng sen gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương; xây dựng sản phẩm đặc thù, thu hút du khách đến tham quan du lịch Đồng Tháp.

Đồng thời, Lễ hội sen còn là dịp để giới thiệu hình ảnh Đồng Tháp thân thiện, mến khách; là nơi hội tụ, giao lưu, kết nối giữa người dân, doanh nghiệp, du khách và là không gian để cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quê hương, vun đắp tình yêu đối với đất và người Đồng Tháp.

Lễ hội sen Đồng Tháp diễn ra từ ngày 18/6-21/6, tại phường Cao Lãnh, với các hoạt động triển lãm, trưng bày, giới thiệu chuỗi giá trị ngành hàng sen, sản phẩm OCOP, sản phẩm vùng miền; hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm sen và sản phẩm OCOP; trưng bày các giống sen trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giải trí, trải nghiệm góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và kinh tế của sen Đồng Tháp.

Tại chương trình, tỉnh Đồng Tháp công bố ghi nhận chỉ dẫn địa lý số cho sản phẩm sen "Đồng Tháp"; Tổ chức Kỷ lục Việt Nam-VietKings xác lập Kỷ lục Việt Nam đối với Tác phẩm chân dung nghệ thuật tái hiện bối cảnh lịch sử với chủ đề: "Nguyễn Tất Thành và thân phụ Nguyễn Sinh Sắc - Trước bình minh (năm 1911)" được thực hiện bằng kỹ thuật ghép ảnh hoa sen (Photo Mosaic) có quy mô lớn nhất Việt Nam cho Ủy ban Nhân dân phường Cao Lãnh và Họa sĩ, tác giả Mai Văn Nhơn (thành phố Đồng Nai)./.

“Về nghe Sen kể chuyện” trong Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2026 Lễ hội Sen Đồng Tháp hội hứa hẹn thu hút người dân và du khách; đồng thời mở rộng không gian kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch và phát triển ngành hàng sen theo hướng bền vững.