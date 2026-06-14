Rộn ràng lễ hội đường phố ở Mexico City chào sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trong không khí sôi động của World Cup 2026, ngày 13/6, hàng chục nghìn người dân Mexico và du khách quốc tế đã đổ về đại lộ Paseo de la Reforma- trái tim của thủ đô Mexico City- để tham dự cuộc diễu hành văn hóa Mundialista chào mừng sự kiện thể thao được mong đợi nhất hành tinh.

Sự kiện không chỉ góp phần lan tỏa bầu không khí lễ hội của World Cup mà còn là dịp để Mexico giới thiệu những nét đặc sắc về lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc tới bạn bè quốc tế.

Các điệu múa dân gian rực rỡ sắc màu, tiếng nhạc mariachi rộn ràng cùng các mô hình nghệ thuật khổng lồ đã biến đại lộ nổi tiếng nhất Mexico City thành một sân khấu văn hóa ngoài trời kéo dài nhiều kilomet.

Cuộc diễu hành quy tụ hàng nghìn nghệ sỹ, vũ công và tình nguyện viên đến từ nhiều bang trên khắp đất nước.

Nhiều biểu tượng văn hóa đặc trưng của Mexico như nhân vật Catrina, những chiếc thuyền trajinera của khu vực Xochimilco, hay các sinh vật huyền thoại theo phong cách nghệ thuật truyền thống Mexico alebrijes xuất hiện xen kẽ với những hình ảnh và biểu tượng của World Cup, tạo nên bức tranh sinh động kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Mexico, chị Gabriela Sánchez - một người dân Mexico tham gia diễu hành - cho biết: “Chúng tôi muốn tận dụng World Cup để quảng bá văn hóa Mexico đến với bạn bè quốc tế. Những hình ảnh như Catrina- người phụ nữ bộ xương biểu tượng của lễ hội Ngày của Người chết nổi tiếng - là một phần bản sắc của đất nước. Đây là dịp để du khách hiểu rằng Mexico không chỉ có bóng đá mà còn có một nền văn hóa rất phong phú và đặc sắc."

Các vũ công dân gian mang đến những tiết mục đậm bản sắc văn hóa Mexico trên đại lộ Reforma. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Anh Alejandro González bày tỏ: “Tôi rất tự hào được tham gia buổi diễu hành hôm nay, và đặc biệt khi thấy Mexico một lần nữa trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới. Không khí hôm nay thật tuyệt vời, mọi người đều vui vẻ và hào hứng.”

Ông Javier Antonio, du khách Mỹ gốc Mexico cũng cho hay: “Lễ diễu hành và người dân Mexico thật tuyệt vời. Tôi cảm nhận được niềm tự hào, sự thân thiện, lòng hiếu khách và niềm đam mê bóng đá ở khắp nơi.”

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần tái hiện lịch sử bóng đá Mexico qua các kỳ World Cup từng được tổ chức tại quốc gia Bắc Mỹ này.

Các mô hình linh vật Juanito- cậu bé đội mũ của World Cup 1970 và Pique- quả ớt jalapeño biểu tượng của World Cup 1986 xuất hiện trở lại trong tiếng reo hò của đông đảo khán giả, gợi nhớ những ký ức đẹp của các kỳ World Cup từng được tổ chức tại Mexico.

Theo chính quyền Mexico City, cuộc diễu hành Mundialista là một phần trong chuỗi hoạt động văn hóa kéo dài nhiều tuần nhằm chào đón hàng triệu du khách quốc tế đến với World Cup 2026.

Từ khu vực tượng đài Thiên thần Độc lập đến Quảng trường Cách mạng, người dân và du khách đã hòa mình vào các màn biểu diễn âm nhạc, khiêu vũ và giao lưu văn hóa, góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội đặc biệt.

Trong những ngày World Cup diễn ra tại Mexico, bóng đá tiếp tục là ngôn ngữ chung kết nối hàng triệu người hâm mộ. Nhưng bên cạnh những trận cầu hấp dẫn, các hoạt động văn hóa như cuộc diễu hành Mundialista đang góp phần kể câu chuyện về một Mexico năng động, giàu truyền thống và cởi mở với thế giới./.

Kết quả World Cup 2026: Qatar tạo nên địa chấn, giành điểm số lịch sử Boualem Khoukhi sắm vai người hùng với pha lập công vào lưới Thụy Sĩ ở phút 90+4 để giúp Qatar lần đầu tiên có điểm tại World Cup.

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