Công nghệ số đang thay đổi diện mạo ngành du lịch Việt ra sao?

Trung ương và địa phương sẽ phối hợp triển khai chuyển đổi số toàn ngành, hướng tới hình thành hệ sinh thái dữ liệu du lịch quốc gia, các nền tảng số phục vụ quản lý, xúc tiến và kinh doanh du lịch.

Yêu cầu chuyển đổi số ngành du lịch đang đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, việc này sẽ thúc đẩy quản trị hiện đại, khoa học, đồng thời tạo ra những sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm thông minh, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và hấp dẫn của điểm đến Việt Nam. Với một trong những định hướng vừa được Chính phủ xác lập này, toàn ngành du lịch có cơ hội “vươn mình” toàn diện nếu kịp thời nắm bắt.

Trước thời cơ mới, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ông Hà Văn Siêu cho biết cơ quan quản lý nhà nước giữ vai trò kiến tạo, định hướng và hỗ trợ thông qua việc xây dựng hạ tầng số, dữ liệu dùng chung và các nền tảng kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với cơ quan quản lý và các đối tác trong toàn chuỗi giá trị du lịch.

Trong khi đó, Trung ương và địa phương sẽ phối hợp triển khai các dự án chuyển đổi số toàn ngành, hướng tới hình thành hệ sinh thái dữ liệu du lịch quốc gia, các nền tảng số phục vụ quản lý, xúc tiến và kinh doanh du lịch. Vậy, thực tế các địa phương, cơ quan hữu quan đang thực thi công cuộc đổi mới này ra sao, đã đạt được kết quả thế nào?

Hướng đi nào cho du lịch thông minh?

Ông Hà Văn Siêu khẳng định, chuyển đổi số trong du lịch cần được triển khai từ những bài toán thực tiễn của cơ quan quản lý và doanh nghiệp, lấy công nghệ làm công cụ để nâng cao hiệu quả quản trị, kết nối hệ sinh thái và tạo ra giá trị mới.

Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cần được cụ thể hóa, tạo động lực thúc đẩy đổi mới mô hình quản lý, phát triển các nền tảng số và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành.

“Các doanh nghiệp du lịch cần đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) trong nghiên cứu thị trường, kết nối khách hàng, phát triển sản phẩm, bán hàng, thanh toán và cá nhân hóa trải nghiệm du khách, từ đó tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái du lịch thông minh,” Phó Cục trưởng nói.

Nghệ thuật truyền thống qua các mùa Festival Huế ấn tượng hơn nhờ có sự hỗ trợ của mapping 3D. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Theo kế hoạch, thời gian tới, ngành du lịch sẽ tiếp tục triển khai các chương trình chuyển đổi số quy mô quốc gia, hướng tới xây dựng hệ thống dữ liệu du lịch dùng chung, các nền tảng số phục vụ quản lý và kinh doanh du lịch; hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm môi trường số an toàn, minh bạch, tạo sân chơi cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ngành du lịch sẽ tiếp tục triển khai các chương trình chuyển đổi số quy mô quốc gia, hướng tới xây dựng hệ thống dữ liệu du lịch dùng chung.

Ông Hà Văn Siêu khẳng định, Cục sẽ tiếp tục đồng hành các địa phương trong hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành, phát triển các nền tảng số dùng chung, kết nối dữ liệu và triển khai các mô hình điểm đến du lịch thông minh, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Thông tin tổng quan về hệ sinh thái du lịch thông minh, các nền tảng số dùng chung của ngành, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam), bà Phan Thị Thái Hà cho biết đến nay, đơn vị này đã nghiên cứu, xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam phục vụ số hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu toàn ngành; Hệ thống báo cáo thống kê du lịch hỗ trợ công tác quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu; Ứng dụng du lịch quốc gia “Du lịch Việt Nam-Vietnam Travel” cung cấp nhiều tiện ích thông minh cho du khách; Nền tảng “Quản trị và Kinh doanh du lịch” hỗ trợ kết nối cơ quan quản lý với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các giải pháp số cũng đang được nhân rộng mô hình triển khai phục vụ du khách như hệ thống vé điện tử, hệ thống thuyết minh đa phương tiện, thẻ du lịch thông minh; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trên các nền tảng số trong nước và quốc tế.

Các ứng dụng, mô hình này đã góp phần hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, thúc đẩy quản trị ngành dựa trên dữ liệu, tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và du khách.

Du khách được công ty du lịch hỗ trợ làm quen với trải nghiệm số trong lựa chọn sản phẩm. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Khi di sản bước vào không gian số

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong “bắt tay” cùng ngành du lịch ứng dụng các giải pháp tài chính thông minh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng doanh nghiệp - Ngân hàng SHB, ông Nguyễn Trọng Tĩnh cho biết ngân hàng đã phối hợp kết nối hạ tầng thanh toán số với Ứng dụng du lịch quốc gia “Du lịch Việt Nam-Vietnam Travel.”

Việc tích hợp thanh toán số giúp du khách thực hiện được nhiều dịch vụ trên một ứng dụng, từ mở tài khoản trực tuyến, nạp tiền, đặt dịch vụ đến thanh toán vé tham quan, vé tàu, vé máy bay và mua sắm tại điểm đến bằng mã QR…

Phía ngân hàng còn cung cấp các giải pháp quản lý dòng tiền, thanh toán tập trung, đối soát tự động và tích hợp hệ thống booking, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch nâng cao hiệu quả vận hành, từng bước tham gia vào hệ sinh thái du lịch số thống nhất; tiến tới sẽ phát triển các tiện ích mới như thanh toán không cần kết nối Internet (offline), hỗ trợ thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế…

Tính đến tháng 3/2026, Quảng Trị đã thực hiện số hóa 520 di tích dưới dạng dữ liệu 2D; số hóa được gần 3.500 di vật, cổ vật, trong đó có 156 hiện vật được tái hiện 3D. Đặc biệt, trong số 5 bảo vật quốc gia hiện có của tỉnh, đã có 4 bảo vật được số hóa 3D, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lưu giữ và quảng bá giá trị di sản. Đặc biệt, 36 di sản văn hóa phi vật thể và 29 di sản tư liệu đang từng bước hình thành kho dữ liệu di sản tương đối toàn diện.

Về phía các địa phương, giữa dòng chảy chuyển đổi số, giờ đây văn hóa, di sản không chỉ được nhìn nhận, gìn giữ trong trạng thái tĩnh, mà đang dần bước vào không gian số, nơi các giá trị lịch sử được bảo tồn, tương tác và lan tỏa theo cách trực quan, sinh động và gần gũi hơn với cộng đồng. Quảng Trị là một vùng đất đang chuyển mình như thế.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho hay việc ứng dụng công nghệ 2D, 3D, bản đồ số và dữ liệu số hóa đang tạo ra sự thay đổi rõ nét trong cách tiếp cận và quản lý di sản, công tác bảo tồn tĩnh đang dần chuyển sang phát huy giá trị di sản theo cách tiếp cận hiện đại, không gian mở và tương tác hơn.

Nhiều sản phẩm của tỉnh đã được số hóa như bảo tàng số, không gian trưng bày 3D, triển lãm 360 độ trực tuyến và hệ thống du lịch thông minh tích hợp dữ liệu di sản, bản đồ số, thuyết minh tự động tại nhiều điểm đến. Những nền tảng này vừa phục vụ nghiên cứu, quản lý vừa hỗ trợ quảng bá, kết nối di sản với hoạt động du lịch.

Người dân trải nghiệm quét mã QR tìm hiểu thông tin ở Công trình thanh niên số hóa Quảng trường Hồ Chí Minh-Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: TTXVN)

Từ thực tế triển khai đó, có thể thấy công nghệ không chỉ hỗ trợ cung cấp thông tin mà đang làm thay đổi cách con người tiếp cận di sản, đưa hành trình tham quan từ nhìn sang trải nghiệm, từ nghe sang tương tác trực tiếp. Công nghệ đã góp phần mở ra cánh cửa tiếp cận mới để lịch sử, những trang tư liệu cũ không còn lặng lẽ trong kho lưu trữ mà hiện diện gần gũi, sống động hơn trong đời sống cộng đồng.

Đáng nói là, chuyển đổi số di sản đang tiếp tục được đồng bộ hiện đại, gắn chặt với phát triển du lịch thông minh… nhằm nâng cao hiệu quả lưu trữ, khai thác và kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia.

Công nghệ không chỉ hỗ trợ cung cấp thông tin mà đang làm thay đổi cách con người tiếp cận di sản, đưa hành trình tham quan từ nhìn sang trải nghiệm, từ nghe sang tương tác trực tiếp.

Là một trong những địa phương đi đầu trong chuyển đổi số ngành “công nghiệp không khói,” Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, ông Nguyễn Trần Quang cho biết du lịch Thủ đô xác định phát triển du lịch thông minh là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản lý, đổi mới hoạt động xúc tiến quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến những trải nghiệm tiện ích hơn, cá nhân hóa hơn.

Để khẳng định điểm đến “An toàn-Thân thiện-Chất lượng-Hấp dẫn-Thông minh,” ngành du lịch Hà Nội sẽ tập trung phát triển cơ sở dữ liệu theo hướng thống nhất, dùng chung; đẩy mạnh số hóa điểm đến, ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, thực tế ảo; đổi mới xúc tiến quảng bá trên nền tảng số; triển khai các nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao năng lực nguồn nhân lực số./.

Màn trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên Tháp Rùa kết hợp hệ thống màn nước. (Ảnh: Khánh Hòa/ TTXVN)

Du lịch số Việt Nam phát triển ra sao với sự "hậu thuẫn" của công nghệ? Việt Nam có cơ hội lớn trở thành điểm đến du lịch số hàng đầu khu vực. Nếu có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, chúng ta có thể tạo ra hệ sinh thái du lịch thông minh, phù hợp xu hướng toàn cầu hóa.