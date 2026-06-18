Chuyển giao Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND thành phố Hà Nội quản lý

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định 1093/QĐ-TTg ngày 17/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ chuyển giao Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý.

Cụ thể, chuyển thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 11/5/2026 của Chính phủ và quy định pháp luật.

Việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1/7/2026. Từ ngày 1/7/2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, ngành liên quan tổ chức bàn giao nguyên trạng Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý theo đúng quy định pháp luật và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 11/5/2026 của Chính phủ.

Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục sử dụng kinh phí và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch ngân sách nhà nước đã được phê duyệt.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tiếp nhận nguyên trạng và quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định, bảo đảm không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành theo thẩm quyền quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bố trí ngân sách thành phố để đảm bảo kinh phí hoạt động của Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam không bị gián đoạn từ thời điểm hoàn thành tiếp nhận bàn giao.

Biểu diễn điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Vũ Đại Thắng, việc Chính phủ bàn giao quyền quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam về cho Hà Nội từ tháng 7/2026 không chỉ là sự thay đổi về mô hình quản lý hành chính, mà còn mở ra cơ hội khai phóng toàn bộ tiềm năng phát triển của khu vực phía Tây Thủ đô.

Trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai đồng bộ Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cùng nhiều định hướng lớn về phát triển văn hóa, du lịch, công nghiệp sáng tạo, việc tiếp nhận Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ góp phần hình thành một cực tăng trưởng mới, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho khu vực phía Tây.

Đáng chú ý, khi kết nối đồng bộ giữa Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam với Vườn Quốc gia Ba Vì, hồ Đồng Mô, sẽ tạo trục chiến lược trong hệ thống thiết chế văn hóa, du lịch, thể thao hiện đại và các khu đô thị mới, góp phần trở thành không gian phát triển đa mục tiêu của Thủ đô, vừa bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc, vừa thúc đẩy du lịch, dịch vụ, công nghiệp văn hóa và kinh tế xanh.

Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 1997 với mục tiêu trở thành trung tâm hoạt động văn hóa mang tầm quốc gia, nơi tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Dự án rộng 1.544ha, gồm 606ha mặt đất và 939ha mặt nước, được quy hoạch thành 7 khu chức năng, trong đó có các khu tái hiện không gian văn hóa dân tộc, trung tâm hoạt động văn hóa-thể thao, khu dịch vụ du lịch tổng hợp, công viên bến thuyền và khu cây xanh mặt nước hồ Đồng Mô.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành khoảng 95% tổng diện tích dự án. Khu vực cốt lõi và được xem là “linh hồn” của toàn bộ dự án là Các làng dân tộc Việt Nam đã cơ bản hoàn thành với hệ thống không gian tái hiện văn hóa của các dân tộc trên cả nước. Nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật, khu điều hành, khu đầu làng, nhà công vụ đã được đưa vào sử dụng đồng bộ./.

UBND Thành phố Hà Nội sẽ quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam được chuyển giao về thành phố Hà Nội quản lý, bảo đảm giữ nguyên giá trị “ngôi nhà chung 54 dân tộc” và gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển Thủ đô.

​