Báo Điện tử VietnamPlus trao "Bếp ấm cho em," sẻ chia khó khăn với học sinh vùng cao

Báo Điện tử VietnamPlus đã tổ chức chương trình “Bếp ấm cho em,” chung tay nâng cao điều kiện bếp ăn cho ba điểm trường Bản Tèn, Liên Phương và Tam Va của Trường Mầm non xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 13/6, Báo Điện tử VietnamPlus đã phối hợp với Tập đoàn Samsung cùng sự hỗ trợ của Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Thái Nguyên thực hiện chương trình “Bếp ấm cho em,” chung tay nâng cao điều kiện bếp ăn cho ba điểm trường Bản Tèn, Liên Phương và Tam Va của Trường Mầm non xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên.

Trong cái nắng oi ả của mùa Hè, chương trình lại càng thêm ý nghĩa khi những người làm báo cả nước đang hướng về Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Chung tay vì sức khỏe học sinh vùng ca o

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Lăng cho hay địa phương được sáp nhập từ hai xã Hoà Bình và xã Văn Lăng cũ, tổng diện tích trên 75km2 với trên 9.000 người, trong đó trên 60% là đồng bào dân tộc thiểu số, gồm dân tộc H’mông, Tày, Nùng, Dao. Người dân tộc Mông chiếm trên 30%.

Là xã miền núi, đồng bào dân tộc chiếm đa số với hoạt động nông nghiệp là chủ yếu nên kinh tế địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Trình độ dân trí chưa đồng đều.

Xã Văn Lăng có 6 trường học, trong đó các trường tiểu học và trường mầm non phải chia rất nhiều điểm trường, ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy và học của các học sinh, nhất là các điểm trường ở các xóm, bản ở vùng xa.

Trường Mầm non Văn Lăng có 7 điểm trường, trong đó xa nhất là Điểm trường Bản Tèn, cách trung tâm xã 13 km. Nằm trên núi ở độ cao khoảng 1.200m so với nước biển Bản Tèn được coi là một trong những xóm bản vùng cao xa xôi nhất của tỉnh Thái Nguyên, 100% đồng bào là người dân tộc Mông.

Lãnh đạo Báo Điện tử VietnamPlus làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Văn Lăng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Hà Quang Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Lăng cho hay trước đây, Văn Lăng là xã đặc biệt khó khăn của huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Con đường độc đạo từ chân núi lên Bản Tèn chỉ là đường mòn lổn nhổn đá và nhiều dốc cao. Để đến với các em học sinh nơi đây, các giáo viên phải đi bộ mất 2 – 3 tiếng. Vì đi lại quá vất vả, các cô phải ở lại cắm bản.

Với sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương, điều kiện cơ sở hạ tầng của xã Văn Lăng hiện nay đã có nhiều cải thiện. Con đường mòn lên Bản Tèn đã được Nhà nước đầu tư nguồn vốn 50 tỷ đồng để bê tông hóa. Trên xóm bản Tèn đã xây dựng khu tái định cư giá trị trên 15 tỷ đồng. Trường học được xây dựng khang trang. Vì vậy, công tác giáo dục của Bản Tèn đã có nhiều thay đổi và nâng cao chất lượng hơn.

Ông Hà Quang Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Lăng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tuy nhiên, cơ sở vật chất của Điểm trường Bản Tèn nói riêng và Trường Mầm non Văn Lăng cũng như các trường khác nói chung trên địa bàn xã vẫn còn rất nhiều khó khăn.

“Chúng tôi luôn coi giáo dục là trọng tâm trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Sự quan tâm, chia sẻ, của các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần hết sức to lớn để địa phương tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn,” ông Trọng chia sẻ.

Món quà Báo Điện tử VietnamPlus phối hợp với Tập đoàn Samsung mang đến các điểm trường của Trường Mầm non Văn Lăng là bộ đồ dùng nhà bếp để phục vụ công tác nấu ăn cho các em học sinh, gồm 40 chiếc nồi inox, 8 bếp ga công nghiệp, 3 tủ cơm ga 20kg, các tủ sấy bát và tủ đựng bát inox. Các thiết bị này từ đề xuất của nhà trường, dựa trên nhu cầu thực tiễn của các điểm trường.

Ông Trần Tiến Duẩn, Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus trao học bổng cho các em học sinh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, Báo Điện tử VietnamPlus cũng trao học bổng cho các em học sinh thuộc điểm trường Bản Tèn và Tam Va.

Cô Nguyễn Thị Lệ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Văn Lăng cho hay do nằm trên địa bàn xã vùng cao, 100% thuộc diện hộ nghèo, học sinh chủ yếu là người dân tộc thiểu số, dù đã được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư nhưng trường hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất.

Do có nhiều điểm trường lẻ nên việc đầu tư cơ sở vật chất cho các điểm trường còn hạn chế. Một số điểm trường lẻ chưa có đủ phòng học kiên cố, phải mượn nhà văn hóa xóm để tổ chức cho trẻ học tập.

Học sinh Điểm trường Bản Tèn, Trường Mầm non Văn Lăng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối với công tác bán trú, trang thiết bị nhà bếp và dụng cụ phục vụ nấu ăn còn thiếu, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu so với thực tế.

Trường thiếu các thiết bị hiện đại để nấu ăn cho học sinh như bếp ga công nghiệp, tủ sấy. Hiện nhà trường chỉ có bếp ga nhỏ. Không có tủ sấy bát, nhân viên phụ trách bếp phải luộc bát để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều kiện chế biến, bảo quản thực phẩm tại các điểm trường lẻ còn hạn chế trong khi việc vận chuyển thực phẩm đến các điểm trường xa gặp nhiều khó khăn. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chăm sóc dinh dưỡng và tổ chức bữa ăn cho trẻ.

“Chương trình thiện nguyện của Báo Điện tử VietnamPlus và Tập đoàn Samsung có ý nghĩa rất thiết thực đối với nhà trường. Sự quan tâm, hỗ trợ của chương trình giúp cải thiện điều kiện chăm sóc bán trú, bổ sung trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác nuôi dưỡng trẻ, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn và sức khỏe cho học sinh, giúp các cô giáo và cô nhân viên nuôi dưỡng bớt vất vả hơn trong việc nấu ăn cho các con. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với cán bộ, giáo viên và các bậc phụ huynh,” cô Lệ nói.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Tiến Duẩn, Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus cho hay trong những năm qua Báo Điện tử VietnamPlus đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa tại nhiều địa phương trên cả nước như: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Cà Mau… Trong đó có nhiều hoạt động hỗ trợ cơ sở vật chất cho các nhà trường nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

“Với các trang thiết bị bếp gas công nghiệp, tủ đựng bát, tủ sấy bát, nồi inox phục vụ sinh hoạt bán trú trao tặng cho các điểm trường, Báo Điện tử VietnamPlus rất vui và mong giúp cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên nấu ăn nhà trường bớt phần vất vả, mong em học sinh sẽ có những bữa ăn bán trú đảm bảo dinh dưỡng, đảm bảo an toàn thực phẩm, từ đó có sức khỏe tốt hơn, học tập tốt hơn, đến trường vui hơn,” ông Trần Tiến Duẩn nói.

Ông Trần Tiến Duẩn, Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về nguồn, tiếp thêm lửa nghề

Cũng trong ngày 13/6 tại Thái Nguyên, Báo Điện tử VietnamPlus đã thực hiện chương trình về nguồn, đến thăm di tích quốc gia Địa điểm Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Cách đây 77 năm, ngày 4/4/1949, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng bộ Việt Minh và Đoàn Báo chí Kháng chiến xã thành lập Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đây là lớp đào tạo báo chí đầu tiên ở nước ta, được tổ chức trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang bước vào giai đoạn ác liệt, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền báo chí trong giai đoạn chuẩn bị tổng phản công và tổng phản công

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Điện tử VietnamPlus thăm di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lớp học gồm 42 học viên, phần lớn là cán bộ tuyên truyền, nhà báo, văn nghệ sỹ đang công tác tại các cơ quan kháng chiến. Đội ngũ giảng viên hùng hậu, gồm các nhà hoạt động chính trị xuất sắc, các nhà báo, văn nghệ sỹ nổi tiếng: Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt, Lê Quang Đạo, Tố Hữu, Trần Huy Liệu, Đỗ Đức Dục, Xuân Thủy, Xuân Diệu, Nguyễn Tuân, Nguyễn Đình Thi…, trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về nghề báo, từ kỹ năng viết tin, xã luận, phóng sự đến lý luận chính trị.

Lớp học được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Người đã hai lần gửi thư động viên tinh thần dạy và học của thầy và trò nhà trường. Trong thư, Người viết: “Lớp này là lớp học viết báo đầu tiên, tôi mong các chú và các cô thi đua nhau học và hành cho xứng đáng là những người tiên phong trên mặt trận báo chí. Báo chí cũng phải thực hiện khẩu hiệu: Tất cả để chiến thắng.”

Chi bộ Báo Điện tử VietnamPlus tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý 2/2026 ngay tại Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chương trình học được rút ngắn trong thời gian ba tháng do tình hình chiến sự và yêu cầu cụ thể của cuộc kháng chiến. Các học viên tốt nghiệp lập tức tỏa về nhận nhiệm vụ tại các cơ quan báo chí, tuyên truyền. Nhiều người đã trở thành những cây bút chủ lực trong làng báo và nổi tiếng trên văn đàn.

Ông Trần Tiến Duẩn, Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus cho hay dịp về nguồn này là cơ hội để cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Điện tử VietnamPlus hiểu sâu sắc hơn về lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, tri ân các thế hệ đi trước đồng thời nỗ lực hơn nữa trong công việc để xứng đáng với truyền thống hơn một thế kỷ của nền báo chí nước nhà./.

Tập thể Báo Điện tử VietnamPlus và Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Thái Nguyên dâng hương tại khu tưởng niệm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

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