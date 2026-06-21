Bão Mekhala tiếp tục mạnh lên, chưa có dấu hiệu di chuyển vào Biển Đông

Thông tin về diễn biến bão Mekhala, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, lúc 7 giờ sáng 21/6 vị trí tâm bão Mekhala ở vào khoảng 15,5 vĩ Bắc-133,3 độ kinh Đông với cường độ gió mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Như vậy sau 24 giờ, cường độ bão đã mạnh thêm 2 cấp. Hiện bão Mekhala cách khu vực phía Đông của Philippines khoảng 1800km.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ di chuyển khá nhanh khoảng 20-25km/h, cường độ mạnh nhất của bão cấp 13, giật cấp 16.

Khoảng ngày 24/6 khi bão di chuyển tới khu vực phía Bắc của khu vực đảo Luzon (Philippines), bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, hướng về vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực phía Đông Nam Nhật Bản.

Hiện chưa có dấu hiệu di chuyển vào Biển Đông. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Việt Nam đang theo dõi diễn biến của bão Mekhala.

Trước đó, sáng 20/6, áp thấp nhiệt đới ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Mekhala, đây là cơn bão thứ 7 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Liên quan đến một số hình thái thời tiết đáng chú ý trong những ngày tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đầu tuần nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Cụ thể, ngày 22/6, do vùng thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động mạnh và mở rộng hơn về phía Đông, khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên) sẽ xảy ra tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, cục bộ có nơi nhiệt độ cao trên 39 độ C.

"Đỉnh điểm của đợt nắng nóng lần này ở miền Bắc sẽ vào khoảng ngày 23-24/, với mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ tăng cao tới 37-39 độ C, cục bộ có nơi trên 39 độ C. Dự báo đến ngày 25/6, khu vực này sẽ bắt đầu xuất hiện những cơn mưa rào và dông, nền nhiệt Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Đến ngày 26/6, nắng nóng ở miền Bắc chấm dứt," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Đối với khu vực miền Trung, từ ngày 22-25/6 trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, trong đó từ Thanh Hóa-thành phố Huế nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 38-40 độ C, vùng núi phía Tây có nơi nhiệt độ cao trên 40 độ C; trong khi ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ cũng tăng cao từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo sang đến ngày 26/6, nắng nóng ở miền Trung có xu hướng giảm về cường độ nhưng tình trạng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng và nhiều khả năng đợt nóng diện rộng này ở miền Trung sẽ kéo dài liên tục đến hết tháng 6/2026.

Thông tin thêm về mùa mưa bão năm 2026, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, dự báo số lượng bão trên Biển Đông có khả năng xuất hiện ít hơn trung bình nhiều năm với khoảng 8-10 cơn, trong đó 3-5 cơn ảnh hưởng đến đất liền, tập trung vào tháng 7-9 ở Bắc Bộ và tháng 10-11 tại Trung Bộ, không loại trừ khả năng ảnh hưởng cả khu vực Nam Bộ trong các tháng cuối năm./.

Bão Mekhala tiếp tục mạnh lên nhưng không di chuyển vào Biển Đông Hiện bão Mekhala chưa có dấu hiệu di chuyển vào Biển Đông và Cơ quan Khí tượng Thủy văn Việt Nam vẫn đang theo dõi diễn biến của cơn bão này.

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