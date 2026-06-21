Thời tiết cực đoan xảy ra dồn dập từ Mỹ sang châu Âu

Các hiện tượng thời tiết cực đoan tiếp tục xuất hiện đồng thời tại nhiều khu vực trên thế giới khi nắng nóng nguy hiểm bao trùm nhiều vùng của Mỹ và Pháp, trong khi mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng tại miền Tây nước Đức.

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ đã ban hành cảnh báo nắng nóng cực độ tại Vườn quốc gia Grand Canyon sau khi liên tiếp xảy ra các vụ việc liên quan đến sốc nhiệt, trong đó có 3 người đi bộ đường dài tử vong trong những ngày gần đây.

Từ ngày 22-23/6, nhiệt độ tại khu vực Phantom Ranch bên trong hẻm núi Grand Canyon được dự báo có thể vượt 43 độ C.

Nhà chức trách khuyến cáo du khách tránh các hoạt động ngoài trời vào thời điểm giữa trưa. Chỉ trong vòng một tuần, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể 3 người đi bộ đường dài trên các tuyến đường mòn nổi tiếng của công viên, với nguyên nhân nghi liên quan đến nắng nóng.

Trong khi đó, cách Grand Canyon khoảng 145 km về phía Nam, một vụ cháy rừng đã buộc nhà chức trách phải sơ tán người dân tại khu vực Hẻm núi Oak Creek.

Đám cháy đã lan rộng sang Rừng Quốc gia Coconino, buộc nhà chức trách phải sơ tán người dân và đóng cửa một đoạn đường cao tốc dài khoảng 50km.

Theo dự báo, phần lớn khu vực miền Tây nước Mỹ từ dãy Rockies tới bờ Thái Bình Dương sẽ tiếp tục hứng chịu nền nhiệt cao hơn mức trung bình trong những ngày tới. Thời tiết khô nóng kéo dài cùng độ ẩm thấp cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

Trong khi đó, Pháp đã ban hành cảnh báo đỏ về nắng nóng đối với 35 tỉnh, thành và cảnh báo cam tại 45 khu vực khác. Cơ quan Khí tượng Pháp dự báo nhiệt độ tại một số địa phương có thể lên tới 41 độ C từ ngày 22/6, trong khi nhiệt độ trung bình toàn quốc có nguy cơ lập mức cao kỷ lục mới.

Nhiều du khách mang theo ô và nước uống khi tham quan bảo tàng Louvre trong đợt nắng nóng tại Paris. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Đợt nắng nóng đã gây gián đoạn nhiều hoạt động trên cả nước, khiến hàng chục chuyến tàu bị hủy và một số trường học phải tạm dừng hoạt động. Chính quyền Paris mở cửa các công viên và khu vườn công cộng suốt đêm để hỗ trợ người dân và du khách tránh nóng.

Nhằm giảm áp lực cho hệ thống y tế và cứu hộ trong thời gian diễn ra Lễ hội Âm nhạc Fête de la Musique, chính phủ Pháp cũng áp dụng lệnh cấm bán và sử dụng đồ uống có cồn tại các khu vực nằm trong diện cảnh báo đỏ.

Ở Đức, mưa lớn tối 19/6 đã gây ngập lụt trên diện rộng tại bang Rheinland-Pfalz. Theo đánh giá sơ bộ, đây có thể là trận lũ lớn nhất tại khu vực trong khoảng nửa thế kỷ qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, mực nước trên các sông Dörsbach, Mühlbach và Ahr tăng nhanh chỉ trong vài giờ, buộc cơ quan chức năng phát cảnh báo lũ khẩn cấp và thiết lập cơ chế điều phối ứng phó thảm họa.

Nhiều khu cắm trại phải sơ tán, các sự kiện ngoài trời bị hủy bỏ, trong khi lực lượng cứu hộ được huy động hàng chục lần để xử lý tình trạng ngập úng và cây đổ.

Đợt mưa lớn mới nhất làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thời tiết cực đoan tại Rheinland-Pfalz, địa phương từng hứng chịu trận lũ lịch sử năm 2021 khiến ít nhất 135 người thiệt mạng và hàng nghìn công trình bị phá hủy./.

Nắng nóng xuất hiện nhiều hơn và nhiệt độ có thể vượt lịch sử trong mùa Hè Theo dự báo, trong tháng còn lại mùa Hè, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm và có thể ghi nhận các giá trị nhiệt độ vượt lịch sử.

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