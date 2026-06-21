Môi trường

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét, mưa đá khu vực Hà Nội

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Thắng Trung
Mưa dông diện rộng trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Mưa dông diện rộng trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh ở khu vực Nam Phú Thọ có xu hướng dịch chuyển về phía thành phố Hà Nội.

Cảnh báo, từ khoảng 18 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 21/6, vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển và mở rộng, gây mưa cho các phường, xã phía Tây Nam thành phố Hà Nội, sau đó sẽ mở rộng sang các phường, xã khác thuộc khu vực thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trước hình thái thời tiết trên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia khuyến cáo, hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố./.

(TTXVN/Vietnam+)
#thời tiết #Hà Nội #mưa dông #lốc #sét #gió giật #nguy cơ thiên tai TP. Hà Nội
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