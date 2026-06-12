Mưa dông tại Hà Nội, cảnh báo lũ quét và sạt lở ở 3 tỉnh, thành phố miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa rào và dông cho các phường, xã Phú Cát, Chương Mỹ, Phú Nghĩa, Xuân Mai, Thanh Oai, Kiều Phú (thành phố Hà Nội).

Cảnh báo, từ 19 giờ 35 phút đến 21 giờ 35 phút ngày 12/6, vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển và mở rộng, gây mưa cho các phường/xã nói trên, sau đó sẽ mở rộng sang các phường, xã khác thuộc khu vực Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ 19 giờ 30 phút ngày 12/6 đến 12 giờ 30 phút ngày 13/6, khu vực các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường Đắc Pring, Điện Bàn Tây, Đông Giang, Gò Nổi, Hà Nha, Lab Dêê, Nam Giang, Nông Sơn, Điện Bàn Bắc, Hải Vân, Liên Chiểu, Phú Thuận, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Thượng Đức (thành phố Đà Nẵng).

Tại tỉnh Quảng Ngãi là các xã, phường: Đăk Kôi, Đăk PLô, Đăk Rơ Wa, Ia Chim, Ia Đal, Ia Tơi, Mô Rai, Ngọk Bay, Đăk Bla, Đăk Cấm, Kon Tum, Sa Thầy, Ya Ly.

Đối với tỉnh Gia Lai gồm các xã, phường: Ayun, Bờ Ngoong, Chư Krey, Chư Pưh, Đak Đoa, Gào, Hra, Ia Hrú, Ia Ko, Ia Pia, Kon Chiêng, Lơ Pang, Hội Phú. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 15 giờ đến 18 giờ ngày 12/6, khu vực các tỉnh/thành phố trên đã có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to như: Đại Chánh 64,4mm (thành phố Đà Nẵng); Đắk Blà1 là 82,8mm, Đắk Rơ Wa 67,8mm (Quảng Ngãi); Ia Kênh 71,2mm (Gia Lai);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An chủ động ứng phó mưa lớn diện rộng Từ đêm 14 đến 16/6, Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa to đến rất to, có nơi trên 250mm; Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu các địa phương chủ động phòng ngừa ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.