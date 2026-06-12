Môi trường

Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An chủ động ứng phó mưa lớn diện rộng

Từ đêm 14 đến 16/6, Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa to đến rất to, có nơi trên 250mm; Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu các địa phương chủ động phòng ngừa ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Thắng Trung
Người dân đi lại trong mưa lớn. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Người dân đi lại trong mưa lớn. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Chiều tối 12/6, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 22/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 14/6 đến đêm 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Để chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; huy động lực lượng xung kích rà soát, khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Các địa phương nêu trên tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai-Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

(TTXVN/Vietnam+)
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