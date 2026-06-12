Lâm Đồng: Mưa lớn khiến Tỉnh lộ 725 ngập gần 1m, giao thông tê liệt

Chiều 12/6, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra mưa lớn tại 1 số địa phương. Đáng chú ý trận mưa kéo dài hơn 2 giờ trên địa bàn xã Bảo Lâm 1 đã khiến một đoạn Tỉnh lộ 725 qua khu vực Nhà máy Alumin Tân Rai bị ngập sâu từ 0,7 đến gần 1m.

Tại khu vực trên, nước ngập kéo dài hàng trăm mét, biến tuyến đường thành ngập sâu, các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực này. Giao thông trên tuyến bị ách tắc cục bộ trong nhiều giờ.

Nhiều tài xế cố điều khiển xe vượt qua đoạn ngập sâu nhưng bị chết máy giữa đường. Nước dâng nhanh cũng tạo thành những đợt sóng lớn tràn vào nhà dân dọc hai bên tuyến đường, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Ngay sau khi xảy ra ngập úng, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân và các đơn vị liên quan đến hiện trường để bảo đảm an toàn giao thông.

Đến 16h30 cùng ngày, mưa bắt đầu tạnh nhưng đường vẫn còn ngập sâu, các loại phương tiện như: xe con, xe tải nhỏ, xe máy vẫn chưa thể lưu thông qua lại.

Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn người dân và các phương tiện lưu thông theo các tuyến đường dân sinh nhằm tránh ùn tắc kéo dài và hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố.

Hiện, chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết; đồng thời, cảnh báo người dân hạn chế lưu thông qua khu vực ngập sâu để bảo đảm an toàn./.

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