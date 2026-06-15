Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét và mưa đá ở Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy, mây đối lưu đang hình thành và phát triển trên khu vực xã Trung Giã. Vùng mây này có xu hướng phát triển, mở rộng và di chuyển theo hướng Nam.

Cảnh báo từ nay đến 20 giờ ngày 15/6, xã Trung Giã có mưa rào và dông, sau đó lan sang phường, xã: Kim Anh, Sóc Sơn, Nội Bài và các khu vực khác thuộc thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trên biển, hiện vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, đêm 15/6 và ngày 16/6, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao./.

Toàn miền Bắc sắp đón mưa to đến rất to kèm theo dông lốc nguy hiểm Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia từ đêm ngày 15/6 đến ngày 17/6, khu vực Bắc Bộ sẽ đón một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.