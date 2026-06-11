Thời tiết ngày 11/6: Mưa dông diện rộng, có thể xảy ra lốc sét và mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 11/6, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to trên 60-80mm, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Trên biển, dông lốc và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.

Cụ thể, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế dự báo có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm; khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Đêm qua và sáng sớm nay (10/6), ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và Cao Nguyên Trung Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 10/6 đến 3 giờ ngày 11/6 có nơi trên 80mm như các trạm: ĐLiê Ya 2 (Đắk Lắk) 69,2mm, Ia Yeng 1 (Gia Lai) 51mm, Lao Bảo (Quảng Trị) 56,6mm…

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, dự báo ngày và đêm 11/6, khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày 11/6:

Tây Bắc Bộ

- Có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc nhiều mây hơn, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Thời tiết có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Có mây, ban ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 33-35 độ C./.

Diễn biến thời tiết mới nhất trên cả nước trong dịp thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Từ ngày 11-12/6, sỹ tử trên cả nước sẽ chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Dự báo thời tiết nhiều khu vực trên cả nước phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm mưa dông.