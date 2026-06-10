Hơn 900 xã có nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm trong ngày 10/6

Thông tin từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) sáng 10/6 cho biết do nhiều ngày qua không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, trong hôm nay, cả nước có khoảng 1.118 khu vực (xã) có nguy cơ cháy rừng.

Trong số đó, theo hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, trên cả nước có 55 khu vực nguy cơ cháy rừng cấp III (mức cảnh báo cao), 158 khu vực cấp IV (nguy hiểm), 905 khu vực cấp V (cực kỳ nguy hiểm).

Địa phương có số khu vực thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng nhiều nhất ở cả 3 cấp cảnh báo trên trong ngày 2/6 là Thanh Hoá với 133 điểm.

Tiếp theo là tỉnh Nghệ An 117 điểm, Gia Lai 89 điểm, thành phố Đà Nẵng 82 điểm, Tuyên Quang 78 điểm, Quảng Trị 74 điểm, Thái Nguyên 66 điểm, Quảng Ngãi 55 điểm, Hà Tĩnh 52 điểm, Bắc Ninh 43 điểm, Lạng Sơn 39 điểm...

Nguy cơ cháy rừng tại Hà Nội là 16 điểm, Thành phố Hồ Chí Minh 18 điểm.

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, tính đến thời điểm 8 giờ hôm nay, hình ảnh từ vệ tinh đã cho thấy có 14 điểm cháy, trong số đó 7 điểm nằm trong khu vực có rừng, 7 điểm có thể ngoài khu vực có rừng.

Cơ quan quản lý khuyến cáo các địa phương chỉ đạo lực lượng bố trí trực 24/24 giờ; nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời các điểm cháy phát sinh ngay từ đầu, không để bùng phát thành các điểm cháy lớn.

Trước đó, ngày 8/6, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã phát đi cảnh báo từ ngày 8-14/6, nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, có nơi nhiệt độ lên tới 40 độ C. Tuy nhiên thời tiết trên cả nước có sự phân hóa mạnh, đan xen giữa nắng nóng gay gắt và mưa dông.

Đáng chú ý, theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, tình trạng nắng nóng, độ ẩm thấp và gió khô làm vật liệu cháy rất dễ bắt lửa, trong khi mưa dông cục bộ kèm sấm sét là nguyên nhân tự nhiên trực tiếp gây cháy rừng. Trong đó, tại một số khu vực, do chịu ảnh hưởng của nắng nóng đặc biệt gay gắt và hiệu ứng gió phơn, nên nguy cơ cháy rừng sẽ duy trì ở cấp V (báo động đỏ - cực kỳ nguy hiểm); tốc độ lan lửa sẽ rất nhanh và khó kiểm soát nếu xảy ra cháy.

Do đó, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo các địa phương nghiêm cấm tuyệt đối các hành vi dùng lửa trong rừng, ven rừng, không đốt nương rẫy, xử lý thực bì trong những ngày nắng nóng gay gắt; các chủ rừng, kiểm lâm tăng canh gác, tuần tra 24/24 tại các vùng trọng điểm; tiếp tục giám sát các điểm cháy thông qua dữ liệu vệ tinh, nhất là trong các khung giờ nắng nóng từ 11-16 giờ hàng ngày trước khi mưa xuống; các chủ rừng, người dân cần theo dõi chặt chẽ cấp dự báo cháy rừng trên hệ thống thông tin của cục.

Cục này cũng khuyến cáo các địa phương, sẵn sàng phương châm “4 tại chỗ,” nhất là các khu vực rừng thông, rừng khộp và rừng trồng tập trung vốn có trữ lượng vật liệu cháy cao. Cơ quan này cũng lưu ý hiện tại, hiện tượng El Nino đang có dấu hiệu xuất hiện trở lại từ tháng 5/2026, dự báo một mùa khô khắc nghiệt hơn vào giai đoạn tới. Do đó, mặc dù có mưa giải nhiệt trong tuần này, công tác chuẩn bị “4 tại chỗ" vẫn cần được duy trì nghiêm ngặt./.

Từ ngày 10/6, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Trung Bộ Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 10/6 nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.