Diễn biến thời tiết mới nhất trên cả nước trong dịp thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Cập nhật diễn biến thời tiết mới nhất trong dịp Thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 (từ ngày 11-12/6), theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhiều khu vực trên cả nước phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm mưa dông.

Nhiệt độ trong hai ngày tới phổ biến từ 21-36 độ C, có nơi trên 36 độ. Như vậy, thời tiết tương đối thuận lợi để các “sỹ tử” vượt vũ môn.

Cụ thể, từ ngày 11-12/6, khu vực Bắc Bộ phổ biến ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C.

Từ Thanh Hoá đến thành phố Huế, dự báo ngày 11/6, sáng và chiều tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng gián đoạn. Ngày 12/6, ít mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, thấp nhất từ 25-28 độ C.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ dự báo ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 32-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C.

Cũng trong khoảng thời gian trên, Cao nguyên Trung Bộ dự báo thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 29-32 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C.

Khu vực Nam Bộ từ ngày 11-12/6, dự báo ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Với điều kiện thời tiết trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến nghị phụ huynh có thể truy cập trang thông tin cảnh báo dông (cập nhật 15 phút/lần) của Cục Khí tượng Thủy văn http://hymetnet.gov.vn để có phương án di chuyển phù hợp cho các học sinh./.

Sẵn sàng cho kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia đông kỷ lục Với trên 1,23 triệu học sinh đăng ký, số thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tăng trên 61.600 em so với năm 2025 và tăng khoảng 156.000 em so với năm 2024.