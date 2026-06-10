Thế giới vừa ghi nhận tháng Năm nóng thứ hai trong lịch sử, trong đó Tây Âu trải qua đợt nắng nóng đến sớm bất thường, cho thấy các hiện tượng khí hậu cực đoan đang ngày càng trở thành "trạng thái bình thường mới" tại khu vực này.

Trong báo cáo công bố ngày 10/6, Cơ quan Giám sát Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU) cho biết trong tháng Năm vừa qua, nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu đạt 15,81 độ C, cao hơn 0,55 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020.

Đây là mức cao thứ hai từng được ghi nhận trong tháng năm, chỉ sau tháng 5/2024, đồng thời cao hơn 1,42 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Nhiệt độ bề mặt biển trung bình trong khu vực từ vĩ độ 60 độ Nam đến 60 độ Bắc đạt 20,90 độ C, cũng là mức cao thứ hai trong lịch sử đối với tháng Năm. Theo C3S, nguyên nhân là do vùng nhiệt đới Thái Bình Dương tiếp tục dịch chuyển sang các điều kiện El Nino dự báo sẽ hình thành trong những tháng tới.

Tây Âu đã hứng chịu một đợt nắng nóng dữ dội và đến sớm bất thường vào nửa cuối tháng Năm vừa qua. Nhiều địa phương tại Pháp, Anh, Ireland, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã ghi nhận các mức nhiệt kỷ lục. Tại một số khu vực, nhiệt độ cảm nhận dao động từ 35 đến 40 độ C. C3S cho biết khối không khí nóng từ Bắc Phi đã đẩy nhiệt độ tại Tây Âu lên cao hơn đáng kể so với mức thông thường, gây ra một trong những đợt nắng nóng xuất hiện sớm nhất từng được ghi nhận trong khu vực.

Trưởng nhóm chiến lược về khí hậu tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn Châu Âu (ECMWF), bà Samantha Burgess, nhận định đợt nắng nóng dữ dội và đến sớm bất thường ở châu Âu cho thấy các hiện tượng khí hậu cực đoan không phải là ngoại lệ mà đang nhanh chóng trở thành "trạng thái bình thường mới."

Theo C3S, xu hướng Trái Đất nóng lên liên tục, kết hợp với nhiệt độ đại dương duy trì ở mức cao và sự xuất hiện của El Nino, đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng khí hậu cực đoan với tần suất dày hơn và cường độ mạnh hơn trên phạm vi toàn cầu.

Tuần trước, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cảnh báo 80% khả năng El Nino hình thành từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, qua đó làm tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Hiện tượng El Nino trước đó là một trong những yếu tố khiến năm 2023 trở thành năm nóng thứ hai trong lịch sử, trong khi năm 2024 được ghi nhận là năm nóng nhất mọi thời đại./.

Lời giải cho các đô thị trước nắng nóng cực đoan Các giải pháp tập trung vào 4 hướng chính gồm thiết kế công trình thích ứng với khí hậu, tăng cường phủ xanh đô thị, sử dụng vật liệu phản nhiệt, phát triển các hệ thống làm mát tiết kiệm năng lượng.

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