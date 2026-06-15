Bản tin 60s ngày 15/6/2026 gồm những nội dung sau:

Toàn miền Bắc sắp đón mưa to đến rất to kèm theo dông lốc nguy hiểm.

Tàu du lịch đâm chìm thuyền máy khiến 1 khách nữ tử vong ở Vịnh Lan Hạ.

Hàng triệu thuê bao có nguy cơ bị khoá 1 chiều nếu không xác thực sau ngày 15/6.

Công an đột kích trường gà lớn ở Gia Lai, bắt giữ 31 đối tượng.

Quảng Ninh xác minh phản ảnh về giám thị kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông gợi ý thí sinh cho bạn xem bài.

Tín hiệu trái chiều trước thềm ký thỏa thuận Mỹ - Iran.

Israel không kích ngoại ô phía Nam thủ đô của Liban.

Pháp lập lá chắn an ninh bảo vệ hội nghị thượng đỉnh G7./.