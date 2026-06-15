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Toàn miền Bắc sắp đón mưa to đến rất to kèm theo dông lốc nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia từ đêm ngày 15/6 đến ngày 17/6, khu vực Bắc Bộ sẽ đón một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

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Toàn miền Bắc sắp đón mưa to đến rất to kèm theo dông lốc nguy hiểm
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Bản tin 60s ngày 15/6/2026 gồm những nội dung sau:

Toàn miền Bắc sắp đón mưa to đến rất to kèm theo dông lốc nguy hiểm.

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