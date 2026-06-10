Hàng nghìn người Iran thiếu nước sinh hoạt sau đợt không kích của Mỹ

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Hơn 20.000 người Iran thiếu nước sau đợt không kích của Mỹ.

Iran cáo buộc Mỹ làm tổn hại nỗ lực ngoại giao.

Pakistan nối lại không kích nhằm vào Afghanistan.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành