Môi trường

Dự báo có 6-7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện trong 3 tháng tới

Trong khoảng thời gian từ tháng 7-9/2026, khả năng sẽ xuất hiện 6-7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông; trong số đó có 2-3 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Hùng Võ
Dự báo có 6-7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên khu vực Biển Đông trong 3 tháng tới. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)
Dự báo có 6-7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên khu vực Biển Đông trong 3 tháng tới. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ tháng 7-9/2026, khả năng có 6-7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông; trong đó, có 2-3 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Thông tin cụ thể, chuyên gia Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết hiện nay ENSO (bao gồm hai pha trái ngược nhau là El Nino - hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và đông Thái Bình Dương và La Nina - lớp nước biển bề mặt ở khu vực nói trên lạnh đi dị thường) đã chuyển sang trạng thái El Nino với nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương cao hơn trung bình nhiều năm 0,9 độ C.

Với điều kiện ENSO trên, theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 tháng tới, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm. Áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền trên biển.

Trong các tháng tiếp theo, cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia dự báo El Nino tiếp tục duy trì và có xu hướng mạnh dần. Đặc biệt, xác suất xuất hiện El Nino rất mạnh có thể lên tới 63% trong giai đoạn tháng 11/2026 - 1/2027.

​Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 10-12/2026, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm có 4,5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới; trong đó khoảng 1,9 cơn đổ bộ vào đất liền).

Cơ quan khí tượng khuyến cáo trong các tháng 11-12 tới, gió mùa gió mùa Tây Nam, bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Như vậy, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến hết năm 2026, khả năng có khoảng 11 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông; trong đó khoảng 4-5 ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Trước đó, tối 3/6, trên Biển Đông đã có cơn áp thấp nhiệt đới đầu tiên hình thành, sau đó di chuyển ra ngoài khu vực Biển Đông và suy yếu dần./.

(Vietnam+)
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