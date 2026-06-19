Nghệ sỹ Binz 'gọt giũa' nội tâm bằng sản phẩm âm nhạc mới giàu chất tự sự

Sau những sản phẩm âm nhạc ồn ào, nghệ sỹ Binz – “thi sỹ của rap Việt” vừa ra mắt video ca nhạc mới đánh dấu một bước lùi tĩnh lặng, một khoảnh khắc dũng cảm nhìn lại chính mình trong quá khứ.

Với MV “Hững hờ,” không cần những khung hình phô trương hay hiệu ứng thị giác dồn dập, qua những khoảng lặng và sự tiết chế tối đa trong biểu đạt cảm xúc, Binz kể lại hành trình trưởng thành của một người đàn ông khi anh dần nhận ra những điều quý giá mà mình đã vô tình bỏ lỡ.

Ca khúc không đơn thuần là một bản tình ca buồn, mà mang ý nghĩa như một lời xin lỗi chân thành gửi đến những người đã đi qua cuộc đời anh. “Hững hờ” còn là dấu mốc của sự thức tỉnh, khi người đàn ông ấy học cách đối diện với những thiếu sót của bản thân bằng sự thấu hiểu và lòng bao dung sâu sắc hơn.

“Khác với những ca khúc trước đây như ‘Sofar’, bài hát 'Hững hờ' được tôi kể bằng sự nhận thức về lỗi lầm và sự cảm thông. Tôi đã quay lại quá khứ với một lời xin lỗi kiêu hãnh, vì tôi biết rằng khi đối phương tha thứ cho mình, chính họ cũng sẽ thay đổi và xóa bỏ được nỗi đau của chính họ," nghệ sỹ chia sẻ.

Thông qua MV, Binz một lần nữa khẳng định sự lột xác trong tư duy âm nhạc của mình. Khán giả không chỉ thưởng thức một ca khúc bắt tai, mà đang chứng kiến quá trình tự gọt giũa nội tâm của một người nghệ sỹ. Sản phẩm mở ra một không gian đồng cảm sâu sắc, chạm đến những ai đã và đang trên hành trình học cách tha thứ cho người khác và cho chính bản thân mình.

Sự khác biệt của MV "Hững hờ" nằm ở cách kể chuyện mang đậm tính trừu tượng. Xuyên suốt MV, đạo diễn sử dụng triệt để các góc máy rộng, cảnh quay dài (long-shot) nhằm khắc họa rõ nét cảm giác của sự chờ đợi, một sự chờ đợi kiên nhẫn, tĩnh lặng với người thương.

Đặc biệt, dụng ý nghệ thuật được thể hiện rõ qua sự chuyển đổi màu sắc. Khán giả sẽ tinh ý nhận ra 3 phân đoạn MV chuyển từ dải màu trắng đen tĩnh mịch sang những khung hình có màu sắc rực rỡ, tương ứng với 3 cột mốc cảm xúc: Khi chàng trai mới bước vào cuộc đời cô gái; giai đoạn cô gái chìm đắm trong hạnh phúc viên mãn; khoảnh khắc cô gái trút bỏ mọi tổn thương trong quá khứ để sẵn sàng đồng hành cùng người mới.

Bên cạnh đó, hình ảnh "hai phiên bản" của nhân vật nữ xuất hiện trong MV không chỉ là một thủ pháp đánh lừa thị giác, mà còn mang tính đại diện cho chính tình yêu với những lát cắt từ vỡ vụn đến trọn vẹn. MV tựa như một lăng kính quay chậm, nơi những "được-mất" hiện lên rõ nét, không phải để dằn vặt mà để thấu hiểu./.

Sáng tác âm nhạc về đất nước thời hiện đại: Hãy yêu những gì đến tự nhiên Với khán giả trẻ, tình yêu Tổ quốc trở nên gần gũi hơn qua giai điệu và hình ảnh đương đại. Còn với thế hệ lớn tuổi, đó là niềm xúc động khi lắng nghe những giai điệu tự hào bằng cách mới mẻ.