Phim truyền hình 'Lửa trắng': Cảnh báo về những cạm bẫy ma túy trong giới trẻ

Ngày 10/6, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức họp báo ra mắt bộ phim “Lửa trắng” lấy ý tưởng từ cuộc chiến phòng, chống ma túy trong bối cảnh hiện đại.

Bộ phim đưa khán giả bước vào những màn đấu trí căng thẳng giữa lực lượng công an và các đường dây tội phạm tinh vi, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về những cạm bẫy ma túy đang len lỏi trong đời sống giới trẻ hiện nay.

Từ những dấu vết tưởng như rời rạc quanh một loại ma túy mới mang tên Bụi Trăng. Từ đây, C04 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - từng bước lần ra mạng lưới tội phạm có tổ chức, hoạt động chặt chẽ, nhiều tầng nấc và luôn biết cách ẩn mình sau những vỏ bọc tưởng như hợp pháp.

Dàn diễn viên tham gia họp báo ra mắt phim. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối diện với sự tinh vi và manh động của đường dây buôn bán ma túy này là những chiến sỹ cảnh sát phải chiến đấu không chỉ bằng nghiệp vụ, sự dũng cảm, mà còn bằng bản lĩnh, trí tuệ và khả năng chịu đựng những áp lực vô hình.

Giữa những màn đấu trí nghẹt thở, những cú "quay xe" khó đoán và các mối quan hệ chồng chéo giữa tình thân, tham vọng, phản bội và tội ác, "Lửa trắng" dẫn người xem vào một cuộc chiến sinh tử. Ở đó, mỗi lựa chọn đều có giá, mỗi niềm tin đều có thể là cái bẫy.

Theo đạo diễn Bùi Quốc Việt, bộ phim không xây dựng cuộc chiến chống ma túy như cuộc đối đầu một chiều giữa chính nghĩa và tội ác. Ở đó, mỗi nhân vật đều có lớp lang, động cơ và "vết thương" lòng được giấu kín. Kẻ xấu không chỉ đáng sợ vì sự tàn độc mà cũng có những nỗi niềm riêng. Người đứng về phía "ánh sáng" cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng giữ mình nguyên vẹn khi phải đi qua "bóng tối."

"Lửa trắng" được thực hiện với sự hợp tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an (C04). Ngay từ giai đoạn tiền kỳ, các chuyên gia của Cục đã tham gia cố vấn sâu sắc về chuyên môn, nghiệp vụ và thẩm định kịch bản. Từng chi tiết về phương thức phá án, sơ đồ chiến thuật cho đến tâm lý tội phạm đều được mổ xẻ kỹ lưỡng, đảm bảo tính chính xác cao, chuẩn nghiệp vụ ngành. C04 còn hỗ trợ tối đa về lực lượng và khí tài.

Sự xuất hiện của các chiến sỹ đặc nhiệm tinh nhuệ cùng trang thiết bị, công cụ hỗ trợ chuyên dụng trong các đại cảnh đã mang đến không khí phá án vô cùng sống động.

Phát biểu tại họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng C04 cho tội phạm ma túy và tội phạm môi trường là hai loại tội phạm ảnh hưởng trực tiếp đến giống nòi và sức khỏe con người, trong đó ma túy là nguồn gốc của nhiều loại tội phạm.

“Trong quá trình đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, việc phòng ngừa xã hội là hết sức quan trọng, cần sự đồng hành vào cuộc của toàn xã hội, thông qua nhiều biện pháp, trong đó việc tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là giới trẻ được xác định là rất quan trọng,” Đại tá Nguyễn Đức Tuấn nói.

Do đó, Đại tá Nguyễn Đức Tuấn hy vọng bộ phim truyền hình “Lửa trắng” sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân về cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy. Bộ phim ra mắt trong tháng này cũng đặc biệt có ý nghĩa bởi tháng Sáu hàng năm là dịp cả nước chung tay thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy./.

Hà Nội phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 Thành phố Hà Nội triển khai chiến dịch truyền thông quy mô lớn và cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng tới xây dựng các xã, phường không ma túy.